      Mały rozmiar, duża moc.

      Mocny, kompaktowy i wydajny — odkurzacz workowy Philips serii 2000 zapewnia dokładne czyszczenie wszystkich typów podłóg, z regulowaną mocą ssania, łatwym przechowywaniem i filtrem HEPA, który wychwytuje >99,9% drobnego kurzu

      Mały rozmiar, duża moc.

      Trwała konstrukcja, której możesz zaufać

      • 800 W
      • Regulacja mocy ssania
      • Mały i lekki
      • Filtr HEPA
      Silnik o mocy 800 W zapewnia wysoką wydajność

      Silnik o mocy 800 W zapewnia wysoką wydajność

      Ciesz się dużą mocą ssania dzięki silnikowi 800 W. Skutecznie usuwa kurz z twardych podłóg i dywanów, pozostawiając Twój dom świeży i czysty.

      Uniwersalna nasadka umożliwia doskonałe czyszczenie na różnych typach podłóg

      Uniwersalna nasadka umożliwia doskonałe czyszczenie na różnych typach podłóg

      Łatwa regulacja za pomocą pedału nożnego do twardych podłóg lub dywanów. Szczelna konstrukcja zapewnia bliski kontakt z powierzchnią, sprawiając, że czyszczenie jest szybsze i bardziej efektywne.

      Mały rozmiar ułatwia przechowywanie

      Mały rozmiar ułatwia przechowywanie

      Oszczędzaj cenną przestrzeń dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Łatwo schować go do szafek i szaf, a jego niewielka waga pozwala na łatwe umieszczenie na półce.

      Regulacja mocy ssania do każdego zadania

      Regulacja mocy ssania do każdego zadania

      Wybierz odpowiedni poziom ssania do każdego zadania i każdej powierzchni w domu.

      Przewód o dł 9 m umożliwia odkurzanie w odległych miejscach bez przełączania

      Przewód o dł 9 m umożliwia odkurzanie w odległych miejscach bez przełączania

      Ciesz się sprzątaniem bez przerw dzięki 9-metrowemu zasięgowi od wtyczki do końcówki, który pozwala na odkurzanie wielu pomieszczeń i dużych przestrzeni bez zmiany gniazdka.

      Łatwe w użyciu, trwałe worki pasują do dużej komory na kurz o pojemności 3 L

      Łatwe w użyciu, trwałe worki pasują do dużej komory na kurz o pojemności 3 L

      Duża komora na kurz o pojemności 3 litrów i trwałe uniwersalne worki zapewniają optymalną moc ssania aż do zapełnienia, a także szczelne, czyste usuwanie odpadów.

      Dołączone akcesorium: wygodne przechowywanie, zawsze pod ręką

      Dołączone akcesorium: wygodne przechowywanie, zawsze pod ręką

      Szczelinówkę można przechowywać w odkurzaczu, aby zawsze była łatwo dostępna.

      Opracowany i zaprojektowany w Holandii

      Opracowany i zaprojektowany w Holandii

      Wykonany z precyzją i starannością w Holandii, odzwierciedlający dziedzictwo firmy Philips w zakresie innowacji, jakości i niezawodności. Zarejestruj się online, aby otrzymać bezpłatną 2-letnią gwarancję!

      Nasadka do tapicerki umożliwia usuwanie sierści z kanap i poduszek

      Nasadka do tapicerki umożliwia usuwanie sierści z kanap i poduszek

      Końcówka ssąca do tapicerki 110 mm jest zaprojektowana do optymalnego czyszczenia miękkich mebli, takich jak poduszki, kanapy i fotele, usuwa nawet sierść zwierząt.

      • Specyfikacja ogólna

        Kolor
        Jasnoszary
        Poziom hałasu (moc)
        <77 dB
        Objętość pojemnika na kurz
        3 l
        Zasięg działania
        12 metrów
        Moc wejściowa (IEC)
        800 W
        Moc wejściowa (maks.)
        850 W
        Filtr silnika
        Zmywalny filtr
        Filtr wylotowy
        Filtr HEPA
        Łączenie rury
        Złączka wciskana
        Uchwyt do przenoszenia
        Przód i góra
        Typ rury
        Metalowa, dwuczęściowa teleskopowa
        Typ kółek
        Plastik
        Schowek na akcesoria
        Tak
        Typ worka na kurz
        Worek s-bag
        W zestawie worki na kurz
        x2
        Długość przewodu
        9 metrów

        Dodatkowe nasadki
        Końcówka do tapicerki 110m, Szczotka SuperTurbo

        Powiązane akcesoria 1
        CP1349
        Powiązane akcesoria 2
        Filtr wlotowy CP0537
        Powiązane akcesoria 3
        Filtr wylotowy CP0538
        Akcesoria w zestawie 1
        Uniwersalna końcówka ssąca, Narzędzie 2w1 do szczelin, końcówka do tapicerki

        Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.)
        411 x 269 x 241  mm
        Waga produktu
        3,74  kg

        Opakowanie
        Materiał w 100% z recyklingu
        Instrukcja obsługi
        Papier w 100 procentach z recyklingu

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      • *99,9% zbierania kurzu na podłogach z szczelinami (IEC62885)

