Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
XD2142/12
Mały rozmiar, duża moc.
Mocny, kompaktowy i wydajny — odkurzacz workowy Philips serii 2000 zapewnia dokładne czyszczenie wszystkich typów podłóg, z regulowaną mocą ssania, łatwym przechowywaniem i filtrem HEPA, który wychwytuje >99,9% drobnego kurzuZobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Odkurzacz
łącznie
recurring payment
Ciesz się dużą mocą ssania dzięki silnikowi 800 W. Skutecznie usuwa kurz z twardych podłóg i dywanów, pozostawiając Twój dom świeży i czysty.
Łatwa regulacja za pomocą pedału nożnego do twardych podłóg lub dywanów. Szczelna konstrukcja zapewnia bliski kontakt z powierzchnią, sprawiając, że czyszczenie jest szybsze i bardziej efektywne.
Oszczędzaj cenną przestrzeń dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Łatwo schować go do szafek i szaf, a jego niewielka waga pozwala na łatwe umieszczenie na półce.
Wybierz odpowiedni poziom ssania do każdego zadania i każdej powierzchni w domu.
Ciesz się sprzątaniem bez przerw dzięki 9-metrowemu zasięgowi od wtyczki do końcówki, który pozwala na odkurzanie wielu pomieszczeń i dużych przestrzeni bez zmiany gniazdka.
Duża komora na kurz o pojemności 3 litrów i trwałe uniwersalne worki zapewniają optymalną moc ssania aż do zapełnienia, a także szczelne, czyste usuwanie odpadów.
Szczelinówkę można przechowywać w odkurzaczu, aby zawsze była łatwo dostępna.
Wykonany z precyzją i starannością w Holandii, odzwierciedlający dziedzictwo firmy Philips w zakresie innowacji, jakości i niezawodności. Zarejestruj się online, aby otrzymać bezpłatną 2-letnią gwarancję!
Końcówka ssąca do tapicerki 110 mm jest zaprojektowana do optymalnego czyszczenia miękkich mebli, takich jak poduszki, kanapy i fotele, usuwa nawet sierść zwierząt.
Specyfikacja ogólna
Akcesoria
Zgodność
Waga i wymiary
Zrównoważony rozwój
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.