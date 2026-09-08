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Trymer do nosa firmy Philips nie działa

Jeśli trymer do nosa nie działa lub nie włącza się, istnieje prosta metoda określenia prawdopodobnej przyczyny.

Przekręć głowicę przycinającą trymera do nosa, aby wyjąć ją z uchwytu, a następnie włącz trymer.

Czy mały sworzeń w górnej części uchwytu obraca się po wyjęciu głowicy przycinającej? 
Sprawdź głowicę przycinającą pod kątem uszkodzeń, a następnie dokładnie wyczyść ją, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czy nic się nie dzieje, nawet gdy trymer jest włączony bez zamocowanej głowicy przycinającej?
Wiele trymerów firmy Philips jest zasilanych bateriami, które należy od czasu do czasu wymieniać. Przed ponowną próbą wymień baterię. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z sekcją „Potrzebujesz dalszej pomocy?” poniżej. 

Wykręć głowicę przycinającą i zdejmij ją z uchwytu

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: MG9690/30 , MG7736/15 , MG7925/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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