Pomoc Philips Trymer do nosa firmy Philips nie działa

Jeśli trymer do nosa nie działa lub nie włącza się, istnieje prosta metoda określenia prawdopodobnej przyczyny.

Przekręć głowicę przycinającą trymera do nosa, aby wyjąć ją z uchwytu, a następnie włącz trymer.

Czy mały sworzeń w górnej części uchwytu obraca się po wyjęciu głowicy przycinającej?

Sprawdź głowicę przycinającą pod kątem uszkodzeń, a następnie dokładnie wyczyść ją, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czy nic się nie dzieje, nawet gdy trymer jest włączony bez zamocowanej głowicy przycinającej?

Wiele trymerów firmy Philips jest zasilanych bateriami, które należy od czasu do czasu wymieniać. Przed ponowną próbą wymień baterię. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z sekcją „Potrzebujesz dalszej pomocy?” poniżej.

Metoda dokładnego czyszczenia trymerów do nosa firmy Philips Wystarczy ustawić trymer do góry nogami w szklanym lub innym dużym, wąskim naczyniu, z wystarczającą ilością letniej wody, aby zanurzyć metalową część zębów tnących. Uchwyt trymera do nosa nie powinien być w żadnym momencie zanurzony w wodzie. Po pozostawieniu głowicy przycinającej na 30 minut opłucz ją pod ciepłą bieżącą wodą, a następnie spróbuj włączyć trymer. Potrzebujesz dalszej pomocy? Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, trymer do nosa może być uszkodzony wewnątrz. Zalecamy zlecenie jego naprawy lub wymiany. 3. Wymień baterię. Jeśli posiadasz trymer do nosa zasilany jednorazowymi bateriami AA, możliwe, że czas je wymienić. Aby rozwiązać ten problem, po prostu wymień baterię na nową. Podczas wymiany upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w odpowiednim położeniu. Jest to wskazane na komorze baterii. 4. Wyczyść element tnący. Jeśli trymer do nosa Philips jest w pełni naładowany i nadal nie działa, może to wynikać z tego, że jest zabrudzony i element tnący jest zablokowany. Zalecamy czyszczenie trymera do nosa po każdym użyciu, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.



Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi czyszczenia: Opłucz głowicę przycinającą trymera do nosa letnią wodą. Włącz trymer do nosa po 15 sekundach i wyłącz urządzenie ponownie po 5 sekundach. Powtórz czynność kilka razy. Jeśli opłukanie głowicy przycinającej pod bieżącą wodą nie wystarczy, umieść głowicę w szklance z letnią wodą na kilka minut. Nie umieszczaj uchwytu trymera w wodzie, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego części wewnętrznej. Powtórz krok 1. Jeśli to nie pomoże, zdejmij nasadkę trymera do przycinania włosów w nosie i zanurz tę część oddzielnie w wodzie na 30 minut. Ponownie podłącz i powtórz krok 1. Jeśli trymer jest znowu sprawny: ostrożnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw trymer do wyschnięcia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść trymer do nosa po każdym użyciu i regularnie smaruj głowicę przycinającą odrobiną dostarczonego oleju do konserwacji maszyn. Czy nadal masz problemy z trymerem do nosa? Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, trymer do nosa może być uszkodzony wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany trymera do nosa.