Z odkurzacza Philips AquaTrio nie wydostaje się woda
Jeśli z odkurzacza Philips AquaTrio nie wydostaje się woda, może to mieć kilka przyczyn. Informacje zawarte w tym artykule dotyczą modeli AquaTrio (patrz rysunek poniżej):
AquaTrio z serii 7000
AquaTrio z serii 9000
AquaTrio
Jeśli z odkurzacza Philips AquaTrio z serii 7000 nie wydostaje się woda, może to mieć kilka przyczyn:
Zbiornik czystej wody jest pusty Napełnij zbiornik czystej wody
Zablokowane paski zwilżające Wyjmij dwie szczotki, wlej trochę wody do zbiornika czystej wody i włącz urządzenie. Wykonuj niewielkie ruchy do przodu i do tyłu w tej samej pozycji przez około 15 sekund. Na podłodze powinny być widoczne cztery paski wody. Jeśli tak nie jest lub jeśli jeden lub więcej pasków wody zawiera tylko kilka kropel, paski zwilżające są częściowo lub całkowicie zablokowane i można je opłukać pod bieżącą wodą. Jeśli to nie pomoże, można spróbować ostrożnie otworzyć otwory za pomocą igły.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami.
Jeśli z odkurzacza Philips AquaTrio z serii 9000 nie wydostaje się woda, może to mieć kilka przyczyn:
Zbiornik czystej wody jest pusty Napełnij zbiornik czystej wody
Zablokowane paski zwilżające Wyjmij dwie szczotki, wlej trochę wody do zbiornika czystej wody i włącz urządzenie. Wykonuj niewielkie ruchy do przodu i do tyłu w tej samej pozycji przez około 15 sekund. Na podłodze powinny być widoczne cztery paski wody. Jeśli tak nie jest lub jeśli jeden lub więcej pasków wody zawiera tylko kilka kropel, paski zwilżające są częściowo lub całkowicie zablokowane i można je opłukać pod bieżącą wodą. Jeśli to nie pomoże, można spróbować ostrożnie otworzyć otwory za pomocą igły.
Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z nami.
Jeśli z odkurzacza Philips AquaTrio nie wydostaje się woda, może to mieć kilka przyczyn:
Zbiornik czystej wody jest pusty lub zbiornik brudnej wody jest pełny Jeśli zbiornik wody urządzenia Philips AquaTrio jest pusty lub zbiornik brudnej wody jest pełny, może się okazać, że z urządzenia nie wypływa woda. W takim przypadku napełnij zbiornik czystej wody i upewnij się, że zbiornik brudnej wody jest pusty.
Osłona nasadki mopującej nie jest prawidłowo zamknięta Jeśli osłona jest otwarta, może to spowodować, że z urządzenia nie będzie wypływać woda. Upewnij się, że osłona nasadki mopującej jest prawidłowo zamknięta (patrz rysunek).
System aktywnej ochrony został włączony System aktywnej ochrony w odkurzaczu Philips AquaTrio został zaprojektowany tak, aby rozpoznać, że z podłogi zbierany jest inny przedmiot niż brud lub płyn. Po włączeniu systemu aktywnej ochrony szczotki nie obracają się i nie jest doprowadzana woda do podłogi.
Aby zresetować System aktywnej ochrony (patrz film): 1. Wyłącz odkurzacz Philips AquaTrio i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego 2. Otwórz osłonę nasadki mopującej, zdejmij osłonę szczotek mopujących i wyjmij przedmiot 3. Jeśli System aktywnej ochrony został aktywowany dlatego, że szczotki są zbyt mokre, wyjmij je i wyciśnij nad zlewem 4. Umieść szczotki mopujące z powrotem w odkurzaczu Philips AquaTrio 5. Załóż z powrotem osłonę szczotek mopujących i zamknij osłonę nasadki mopującej. Naciśnij osłonę nasadki mopującej, aby ją zablokować (usłyszysz „kliknięcie”)
Wąż w odkurzaczu Philips AquaTrio nie jest jeszcze napełniony wodą Może się to zdarzyć w przypadku pierwszego użycia odkurzacza Philips AquaTrio. Po włączeniu urządzenia wskaźnik pełnego/pustego zbiornika miga, a urządzenie wyłącza się ponownie. W takim przypadku spróbuj ponownie włączyć odkurzacz Philips AquaTrio, aż wskaźnik pełnego/pustego zbiornika zgaśnie, a urządzenie pozostanie włączone. Gdy wskaźnik nie świeci się, a urządzenie pracuje przez około 30 sekund, na podłogę zostanie wylana woda.
Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z nami.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XW7110/01, XW9383/01, XW9385/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›