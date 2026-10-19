Jeśli z odkurzacza Philips AquaTrio nie wydostaje się woda, może to mieć kilka przyczyn:



Zbiornik czystej wody jest pusty lub zbiornik brudnej wody jest pełny

Jeśli zbiornik wody urządzenia Philips AquaTrio jest pusty lub zbiornik brudnej wody jest pełny, może się okazać, że z urządzenia nie wypływa woda. W takim przypadku napełnij zbiornik czystej wody i upewnij się, że zbiornik brudnej wody jest pusty.



Osłona nasadki mopującej nie jest prawidłowo zamknięta

Jeśli osłona jest otwarta, może to spowodować, że z urządzenia nie będzie wypływać woda. Upewnij się, że osłona nasadki mopującej jest prawidłowo zamknięta (patrz rysunek).



System aktywnej ochrony został włączony

System aktywnej ochrony w odkurzaczu Philips AquaTrio został zaprojektowany tak, aby rozpoznać, że z podłogi zbierany jest inny przedmiot niż brud lub płyn. Po włączeniu systemu aktywnej ochrony szczotki nie obracają się i nie jest doprowadzana woda do podłogi.



Aby zresetować System aktywnej ochrony (patrz film):

1. Wyłącz odkurzacz Philips AquaTrio i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego

2. Otwórz osłonę nasadki mopującej, zdejmij osłonę szczotek mopujących i wyjmij przedmiot

3. Jeśli System aktywnej ochrony został aktywowany dlatego, że szczotki są zbyt mokre, wyjmij je i wyciśnij nad zlewem

4. Umieść szczotki mopujące z powrotem w odkurzaczu Philips AquaTrio

5. Załóż z powrotem osłonę szczotek mopujących i zamknij osłonę nasadki mopującej. Naciśnij osłonę nasadki mopującej, aby ją zablokować (usłyszysz „kliknięcie”)



Wąż w odkurzaczu Philips AquaTrio nie jest jeszcze napełniony wodą

Może się to zdarzyć w przypadku pierwszego użycia odkurzacza Philips AquaTrio. Po włączeniu urządzenia wskaźnik pełnego/pustego zbiornika miga, a urządzenie wyłącza się ponownie. W takim przypadku spróbuj ponownie włączyć odkurzacz Philips AquaTrio, aż wskaźnik pełnego/pustego zbiornika zgaśnie, a urządzenie pozostanie włączone. Gdy wskaźnik nie świeci się, a urządzenie pracuje przez około 30 sekund, na podłogę zostanie wylana woda.



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