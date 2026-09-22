Odkurzacz Philips AquaTrio Pro pozostawia na podłodze ślady wody

Wykonano silne skręty zestawem AquaTrio Vacuum & Mop lub urządzenie zostało przesunięte w bok (przeciągnięte po podłodze od lewej do prawej strony)

Aby zapobiec powstawaniu śladów wody na podłodze, staraj się wykonywać mniejsze skręty urządzeniem AquaTrio z serii 9000 i unikaj przesuwania urządzenia w bok. Jeśli na podłodze nadal widoczne są ślady wody i chcesz je usunąć, możesz włączyć tryb wchłaniania wody*, naciskając przycisk trybu czyszczenia (patrz ilustracja poniżej).



Zestaw AquaTrio Vacuum & Mop został przesunięty przez próg, dywan lub schody, gdy był włączony.

Zaleca się włączenie trybu wchłaniania wody* podczas przenoszenia urządzenia przez próg, dywan lub schody. Zapobiegnie to wyciekaniu brudnej wody z dyszy AquaSpin.



Zestaw AquaTrio Vacuum & Mop został podniesiony z podłogi zaraz po wyłączeniu urządzenia

Urządzenie może pozostawić małą kałużę wody na podłodze po wyłączeniu. Możesz zmniejszyć rozmiar kałuży, aktywując tryb wchłaniania wody* przed wyłączeniem urządzenia AquaTrio z serii 9000. Przesuń urządzenie kilka razy do przodu i do tyłu przy włączonym trybie wchłaniania wody. W razie potrzeby można usunąć ostatnie krople za pomocą szmatki.



Uwaga!

Tryb wchłaniania wody*: starsze modele mają normalny i intensywny tryb pracy na mokro, ale nie jest dostępny tryb wchłaniania wody.

Podczas korzystania z trybu wchłaniania wody z urządzenia nie wypływa woda, a moc ssania wzrasta. Jeśli po 45 sekundach nie podejmiesz żadnych działań, urządzenie automatycznie przełączy się z powrotem do normalnego trybu pracy na mokro.

Kółka urządzenia AquaTrio z serii 9000 są zablokowane

Można regularnie sprawdzać stan kółek i usuwać blokujące je zanieczyszczenia.Czy powyższe rozwiązania nie rozwiązały problemu? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.