Odkurzacz Philips AquaTrio Pro pozostawia na podłodze ślady wody

Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Może być kilka przyczyn tego, że odkurzacz Philips AquaTrio pozostawia na podłodze ślady wody. Spójrz na rysunek, aby sprawdzić, który model posiadasz, i znajdź informacje poniżej.
Wykonano silne skręty bezprzewodowym odkurzaczem AquaTrio do sprzątania na mokro i na sucho lub urządzenie zostało przesunięte w bok (przeciągnięte po podłodze od lewej do prawej strony).
Aby zapobiec powstawaniu śladów wody na podłodze, staraj się wykonywać mniejsze skręty urządzeniem i unikaj przesuwania urządzenia w bok. Jeśli nadal widzisz ślady wody na podłodze i chcesz je usunąć, możesz użyć przycisków „+plus” i „-minus” (patrz rysunek poniżej), aby włączyć tryb pochłaniania wody.
Urządzenie AquaTrio zostało przeniesione przez próg, dywan lub schody, kiedy było włączone.
Zaleca się włączanie trybu pochłaniania wody podczas podnoszenia urządzenia powyżej progu, dywanu lub schodów. Zapobiegnie to kapaniu brudnej wody z nasadki AquaSpin.
Urządzenie AquaTrio zostało podniesione z podłogi natychmiast po jego wyłączeniu.
Po wyłączeniu urządzenie może pozostawić na podłodze małą kałużę wody. Możesz zmniejszyć rozmiar kałuży, aktywując tryb wchłaniania wody* przed wyłączeniem urządzenia AquaTrio z serii 7000. Przesuń urządzenie kilka razy do przodu i do tyłu przy włączonym trybie wchłaniania wody. W razie potrzeby można usunąć ostatnie krople za pomocą szmatki.
Uwaga! Podczas korzystania z trybu wchłaniania wody z urządzenia nie wypływa woda, a moc ssania wzrasta. Jeśli po 45 sekundach nie podejmiesz żadnych działań, urządzenie automatycznie przełączy się z powrotem do normalnego trybu pracy na mokro.
Koła urządzenia AquaTrio z serii 7000 są zablokowane.
Możesz regularnie sprawdzać stan kółek i usuwać zanieczyszczenia, które je blokują.
Obejrzyj poniższy film, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.
Czy te rozwiązania nie rozwiązały problemu? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Wykonano silne skręty zestawem AquaTrio Vacuum & Mop lub urządzenie zostało przesunięte w bok (przeciągnięte po podłodze od lewej do prawej strony)
Aby zapobiec powstawaniu śladów wody na podłodze, staraj się wykonywać mniejsze skręty urządzeniem AquaTrio z serii 9000 i unikaj przesuwania urządzenia w bok. Jeśli na podłodze nadal widoczne są ślady wody i chcesz je usunąć, możesz włączyć tryb wchłaniania wody*, naciskając przycisk trybu czyszczenia (patrz ilustracja poniżej).
Zestaw AquaTrio Vacuum & Mop został przesunięty przez próg, dywan lub schody, gdy był włączony.
Zaleca się włączenie trybu wchłaniania wody* podczas przenoszenia urządzenia przez próg, dywan lub schody. Zapobiegnie to wyciekaniu brudnej wody z dyszy AquaSpin.
Zestaw AquaTrio Vacuum & Mop został podniesiony z podłogi zaraz po wyłączeniu urządzenia
Urządzenie może pozostawić małą kałużę wody na podłodze po wyłączeniu. Możesz zmniejszyć rozmiar kałuży, aktywując tryb wchłaniania wody* przed wyłączeniem urządzenia AquaTrio z serii 9000. Przesuń urządzenie kilka razy do przodu i do tyłu przy włączonym trybie wchłaniania wody. W razie potrzeby można usunąć ostatnie krople za pomocą szmatki.
Uwaga!
Odkurzacz został przesunięty w bok
Aby zapobiec powstawaniu śladów wody na podłodze, przesuwaj odkurzacz AquaTrio Pro do przodu i do tyłu.
Nie przesuwaj urządzenia na boki (patrz rysunek a).
Odkurzacz został przeciągnięty przez próg, gdy był włączony
Upewnij się, że szczotki mopujące urządzenia Philips AquaTrio Pro pozostają w kontakcie z podłogą. Wyłącz urządzenie przed przeciągnięciem go przez próg, aby zapobiec powstawaniu śladów wody na podłodze lub pryskaniu wody przez nasadkę mopującą.
Odkurzacz został podniesiony z podłogi zaraz po wyłączeniu
Po wyłączeniu urządzenia przesuń je kilka razy do przodu i do tyłu, aby usunąć płyn znajdujący się między dwiema szczotkami mopującymi. Jeśli wyłączysz urządzenie i natychmiast po tym je podniesiesz, woda znajdująca się pomiędzy szczotkami pozostawi ślad na podłodze (patrz rysunek b).
Kółka urządzenia AquaTrio Pro są zablokowane
Można regularnie sprawdzać stan kółek i usuwać blokujące je zanieczyszczenia.
Czy powyższe rozwiązania nie rozwiązały problemu? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Odkurzacz został przesunięty w bok
Aby zapobiec powstawaniu śladów wody na podłodze, przesuwaj odkurzacz AquaTrio do przodu i do tyłu.
Nie przesuwaj urządzenia na boki (patrz rysunek a).
Odkurzacz został przeciągnięty przez próg, gdy był włączony
Upewnij się, że szczotki mopujące urządzenia Philips AquaTrio pozostają w kontakcie z podłogą. Wyłącz urządzenie przed przeciągnięciem go przez próg, aby zapobiec powstawaniu śladów wody na podłodze lub pryskaniu wody przez nasadkę mopującą.
Odkurzacz został przeniesiony z nasadką dotykającą podłogi, gdy był wyłączony
Jeśli chcesz uniknąć śladów wody na podłodze, przenoś urządzenie za uchwyt do przenoszenia lub przechylając je tak, aby urządzenie spoczywało na kółkach ułatwiających transport (patrz rysunek b).
Odkurzacz został podniesiony z podłogi zaraz po wyłączeniu
Po wyłączeniu urządzenia przesuń je kilka razy do przodu i do tyłu, aby usunąć płyn znajdujący się między dwiema szczotkami mopującymi. Po wyłączeniu urządzenia i podniesieniu go natychmiast po zakończeniu czyszczenia woda, która znajdowała się między szczotkami, pozostawia ślad wody na podłodze (patrz rysunek c).
Kółka odkurzacza AquaTrio są zablokowane
Można regularnie sprawdzać stan kółek i usuwać blokujące je zanieczyszczenia.
Czy powyższe rozwiązania nie rozwiązały problemu? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy mogę używać urządzenia Philips AquaTrio na wszystkich podłogach i dywanach?
Czy mogę wymienić akumulator bezprzewodowego odkurzacza Philips AquaTrio z serii 9000?
Kiedy należy wymienić szczotki i filtry odkurzacza AquaTrio?
Czy zbiorniki wody w odkurzaczu Philips AquaTrio można myć w zmywarce?
Jakiego rodzaju wody mogę używać do odkurzacza Philips Aquatrio?
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!