Odkurzacz Philips AquaTrio ma niską moc ssania

Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
W zależności od modelu Philips AquaTrio, poniżej znajdują się informacje o tym, które czynności konserwacyjne są niezbędne do zapewnienia długotrwałej wydajności i odpowiedniej mocy ssania:
Jeśli siła ssania Twojego bezprzewodowego odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho Philips z serii 7000 AquaTrio nie jest tak dobra, jak oczekiwano, może być kilka przyczyn.
Części konfiguracji z odkurzaczem i mopem są zatkane lub zablokowane.
Zatory można czasem zauważyć, widząc więcej wody na podłodze niż zwykle lub gdy większe cząstki brudu nie są już zasysane i spadają z powrotem na podłogę.
1. Korpus jest zanieczyszczony lub zablokowany.
Sprawdź, czy któraś z tych części jest zablokowana, wyłączając najpierw urządzenie i wyjmując zbiornik na brudną wodę. Następnie usuń zator, poruszając szczotką do czyszczenia w górę i w dół w kanale ssącym korpusu głównego (patrz rysunek A).
2. Nasadka AquaSpin jest zablokowana.
Wyjmij szczotki z nasadki i przesuń szczotkę do czyszczenia w górę i w dół w kanale ssącym nasadki AquaSpin (patrz rysunek B).
3. Szczotki z mikrofibry nasadki AquaSpin są zatkane włosami lub brudem.
Wyłącz urządzenie i wyjmij szczotki z mikrofibry, obracając je w lewo. Aby odblokować szczotki z mikrofibry, można użyć uchwytu szczoteczki do czyszczenia. Usuń zaplątane włosy i brud palcami lub przesuń jedno ostrze nożyczek przez rowek szczotki obrotowej, aby przyciąć włosy i nitki, które zaplątały się wokół szczotki obrotowej (patrz rysunek C).
4. Paski nawilżające nasadki AquaSpin są zatkane.
Wykonaj następujące czynności, aby usunąć blokadę pasków nawilżających nasadki AquaSpin (patrz obrazek D):
Jeśli moc ssania odkurzacza Philips AquaTrio serii 9000 nie jest zgodna z oczekiwaniami, może to mieć kilka przyczyn:
Konfiguracja z samym odkurzaczem
Filtr jest zabrudzony
Jeśli filtr urządzenia Philips AquaTrio z serii 9000 jest zabrudzony, może to mieć wpływ na działanie urządzenia. Pamiętaj, by czyścić filtr co najmniej raz w miesiącu, jeśli regularnie używasz urządzenia.
Gdy filtr wymaga czyszczenia, na wyświetlaczu pojawia się ikona czyszczenia filtra (patrz rysunek a).
W celu zapewnienia optymalnej wydajności filtra należy wykonać poniższe czynności, aby wyczyścić filtr:
1. Wyjmij obudowę filtra z pojemnika na kurz (patrz rysunek b1).
2. Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć obudowę filtra i wyjąć filtr piankowy (patrz rysunek b2).
3. Potrząśnij filtrem piankowym nad pojemnikiem na śmieci, aby usunąć wierzchnią warstwę brudu. Następnie opłucz filtr piankowy pod bieżącą wodą i ściśnij go, aby usunąć wodę (patrz rysunek b3)
Uwaga: Pamiętaj, aby obudowa filtra nie została zamoczona podczas czyszczenia.
4. Potrząśnij obudową filtra i pokrywą nad pojemnikiem na odpady, aby usunąć kurz, a następnie wyczyść obudowę wilgotną szmatką (patrz rysunek b4)
Uwaga: Nie czyść białego materiału obudowy filtra odkurzaczem, szczotką, wodą ani żadnym środkiem czyszczącym. Spowodowałoby to uszkodzenie materiału.
5. Pozostaw filtr piankowy do wyschnięcia i upewnij się, że jest całkowicie suchy przed włożeniem go z powrotem do obudowy filtra. Zamknij obudowę filtra i włóż filtr piankowy z powrotem do pojemnika na kurz, a następnie podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz (patrz rysunek b5)
Uwaga: Upewnij się, że biały materiał pokrywy obudowy filtra jest skierowany do góry i nie podłączaj odkurzacza ręcznego do pojemnika na kurz bez obudowy filtra z filtrem piankowym.
Pojemnik na kurz jest pełny
Jeśli pojemnik na kurz jest pełny, wydajność odkurzacza Philips AquaTrio serii 9000 może się zmniejszyć. Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz i upewnij się, że brud nie przekracza poziomu oznaczonego jako „Max”. Zapobiega to przyspieszonemu zatykaniu się filtra (patrz rysunek c1).
Aby uzyskać optymalną wydajność, wykonaj następujące czynności:
1. Naciśnij przycisk, aby zwolnić odkurzacz ręczny z pojemnika na kurz (patrz rysunek c2).
2. Zdejmij obudowę filtra z pojemnika na kurz (patrz rysunek c3).
3. Opróżnij pojemnik na kurz do pojemnika na odpady (patrz rysunek c4).
4. Załóż obudowę filtra z powrotem na pojemnik na kurz (patrz rysunek c5).
5. Podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz. Najpierw należy podłączyć tylną część, a następnie przednią część, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu (patrz rysunek c6).
Pojemnik na kurz jest brudny
Jeśli pojemnik na kurz jest brudny, wydajność odkurzacza Philips AquaTrio serii 9000 może się zmniejszyć. Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, pojemnik na kurz i cyklon należy czyścić po każdym opróżnieniu i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami lub obejrzeć film:
1. Wyjmij obudowę filtra wraz z filtrem piankowym (patrz rysunek d1).
2. Opróżnij pojemnik na kurz do pojemnika na odpady (patrz rysunek d2).
3. Wypłucz wnętrze pojemnika na kurz i cyklon pod bieżącą wodą (patrz rysunek d3).
Uwaga! Nie wolno myć pojemnika na kurz w zmywarce i należy upewnić się, że złącza elektroniczne są całkowicie suche przed ponownym użyciem urządzenia
4. Pozostaw pojemnik na kurz i cyklon do całkowitego wyschnięcia (patrz rysunek d4).
5. Po całkowitym wyschnięciu pojemnika na kurz załóż z powrotem obudowę filtra z filtrem piankowym (patrz rysunek d5).
6. Ponownie podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz (patrz rysunek d6).
Uwaga! Nie podłączaj odkurzacza ręcznego do pojemnika na kurz bez uchwytu filtra z filtrem z gąbki.
Obudowa filtra nie jest prawidłowo zamocowana do pojemnika na kurz
Jeśli części pojemnika na kurz nie są prawidłowo zamocowane do odkurzacza ręcznego, może to spowodować spadek mocy ssania. Upewnij się, że obudowa filtra jest prawidłowo podłączona do pojemnika na kurz.
Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo przymocowany do urządzenia
Jeśli pojemnik na kurz nie jest prawidłowo przymocowany do odkurzacza ręcznego, może to spowodować spadek mocy ssania. Upewnij się, że pojemnik na kurz został prawidłowo zamocowany do urządzenia.
Części zestawu tylko do odkurzania są zatkane lub zablokowane
Wąż, rura, nasadka lub cyklon odkurzacza Philips serii 9000 mogą się zatkać lub zablokować. Może to mieć wpływ na moc ssania. Urządzenie może nie być w stanie zbierać zanieczyszczeń zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ powietrze nie przepływa przez nie tak łatwo, jak powinno.
Aby uzyskać optymalne działanie, należy sprawdzić następujące elementy:
-Cyklon: cyklon znajduje się w pojemniku na kurz. Usuń brud i włosy, które przywarły do cyklonu lub utknęły wokół niego.
-Nasadka: szczotka obrotowa może być zatkana włosami lub brudem: Wyłącz urządzenie i wyjmij ze szczotki zaplątane włosy lub nitki, przesuwając po niej jedną ręką w dół.
Wskazówka: Możesz również wsunąć jedno ostrze nożyczek przez rowek szczotki obrotowej, aby przyciąć włosy i nitki, które zaplątały się wokół szczotki obrotowej.
-Kanał ssący za szczotką rolkową w dyszy jest zatkany: wyjmij szczotkę obrotową i sprawdź kanał ssący pod kątem przeszkód i usuń je.
Jeśli powyższe sugestie nie pomogą rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Części konfiguracji z odkurzaczem i mopem są zatkane lub zablokowane
Elastyczny wąż lub kanał wodny odkurzacza z mopem AquaTrio z serii 9000 mogą się zatkać podczas pracy. Szczotki z mikrofibry nasadki AquaSpin mogą także zostać zablokowane przez splątane włosy. Urządzenie może nie być w stanie wyczyścić podłogi zgodnie z oczekiwaniami.
Aby uzyskać optymalne działanie, należy sprawdzić następujące elementy:
1. Kanał wodny modułu zwilżającego i/lub nasadka AquaSpin są zanieczyszczone lub zablokowane. Odłącz nasadkę AquaSpin i sprawdź, czy żadna z tych części nie jest zablokowana. Usuń i wyczyść części, aby usunąć blokadę za pomocą szczoteczki do czyszczenia, przesuwając szczoteczkę z obu otworów przez kanał ssący (patrz rysunek e).
2. Nasadka AquaSpin: Szczotki z mikrofibry są zatkane włosami lub brudem. Wyłącz urządzenie i wyjmij szczotki z mikrofibry, obracając je w lewo. Aby odblokować szczotki z mikrofibry, można użyć uchwytu szczoteczki do czyszczenia. Usuń zaplątane włosy i brud palcami lub przesuń jedno ostrze nożyczek przez rowek szczotki obrotowej, aby przyciąć włosy i nitki, które zaplątały się wokół szczotki obrotowej.
3. Zbiornik brudnej wody: Siatka w zbiorniku brudnej wody nie była wystarczająco sucha przed ponownym użyciem. Przed ponownym użyciem wyczyść i osusz zbiornik brudnej wody.
Może się również zdarzyć, że zbiornik brudnej wody nie został umieszczony prawidłowo. Umieść prawidłowo zbiornik brudnej wody w urządzeniu, aż usłyszysz „kliknięcie”.
Jeśli powyższe sugestie nie pomogą rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Wydajność odkurzacza Philips AquaTrio Pro może ulec pogorszeniu z kilku powodów. Zapoznaj się z informacjami poniżej, aby dowiedzieć się, jak w prosty sposób rozwiązać ten problem samodzielnie.
Urządzenie nie zostało przepłukane
Zaleca się płukanie urządzenia Philips AquaTrio Pro po każdym użyciu, ponieważ zapobiega to gromadzeniu się brudu i mnożeniu się bakterii. Jeśli urządzenie nie zostało przepłukane po każdym użyciu, może to spowodować nieprzyjemny zapach (patrz rysunek a).
Wnętrze nasadki mopującej jest zbyt zabrudzone
Można wyczyścić wnętrze nasadki mopującej i pokrywkę nasadki mopującej wilgotną szmatką (patrz rysunek b).
Szczotki mopujące są zbyt zabrudzone
Szczotki mopujące są czyszczone podczas płukania urządzenia AquaTrio Pro po użyciu. Jeśli po płukaniu szczotki mopujące nadal są brudne, możesz wyjąć je z nasadki i umyć pod ciepłą lub zimną bieżącą wodą. W celu wyczyszczenia szczotek mopujących wykonaj poniższe czynności:
1. Złap szczotki mopujące za żółtozielone uchwyty i w ten sposób wyjmij je z nasadki mopującej.
2. Wyczyść szczotki mopujące, spłukując je pod bieżącą wodą. Możesz także użyć płynnego środka do czyszczenia lub płynu do naczyń.
3. Połóż szczotki mopujące na czystej pokrywce, aby wyschły.
4. Umieść szczotki mopujące z powrotem na swoim miejscu. Upewnij się, że szczotki mopujące są suche, gdy wkładasz je do urządzenia. Jeśli nie są suche, system ochrony aktywnej może się włączyć po uruchomieniu urządzenia, ponieważ szczotki mopujące napotkają nadmierny opór spowodowany tym, że nadal są zbyt mokre.
Uwaga! Szczotek mopujących nie należy myć w pralce.
Jeśli powyższe sugestie nie pomogą rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Jeśli wydajność odkurzacza Philips AquaTrio spadła, zapoznaj się z rozwiązaniami.
System ochrony aktywnej został włączony
Dzieje się tak, gdy:
• Urządzenie zebrało przedmiot inny niż brud lub płyn
• Szczotki mopujące są zbyt mokre
• Szczotki mopujące napotkały zbyt duży opór (poruszając się po dywanie)
Rozwiązanie w przypadku włączenia systemu ochrony aktywnej:
1. Zwolnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Ustaw je pionowo w pozycji postojowej (usłyszysz „kliknięcie”) i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Jeśli zebrany przedmiot jest przewodem innego urządzenia, wyjmij również wtyczkę tego urządzenia z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywkę nasadki mopującej, zdejmij osłonę szczotek mopujących i wyjmij przedmiot. Jeśli nie możesz znaleźć przedmiotu, zdejmij szczotki mopujące.
3. Jeśli system ochrony aktywnej został aktywowany dlatego, że szczotki były zbyt mokre, wyjmij je i wyciśnij nad zlewem. Umieść szczotki mopujące z powrotem w urządzeniu.
4. Załóż z powrotem osłonę szczotek mopujących i zamknij pokrywkę nasadki mopującej. Dociśnij pokrywkę nasadki mopującej, aby ją zablokować (usłyszysz „kliknięcie”). Uwaga! Upewnij się, że pokrywka nasadki mopującej jest prawidłowo zamknięta, ponieważ w przeciwnym razie urządzenie nie zostanie zresetowane.
Pokrywka nasadki mopującej nie jest prawidłowo zamknięta
Upewnij się, że szczotki mopujące i osłona szczotek mopujących urządzenia Philips AquaTrio są prawidłowo założone. Prawidłowo zamknij pokrywkę nasadki mopującej. Upewnij się, że pokrywka została zablokowana z „kliknięciem”.
Wnętrze nasadki mopującej jest zbyt zanieczyszczone
Wyczyść szczotki mopujące, opłukując je pod bieżącą wodą. Do czyszczenia szczotek możesz także użyć płynnego środka do czyszczenia lub płynu do naczyń. Wyczyść wnętrze nasadki mopującej oraz jej pokrywkę wilgotną szmatką.
Brak szczotek mopujących
Umieść szczotki mopujące w nasadce mopującej odkurzacza.
Jeśli powyższe sugestie nie pomogą rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy mogę używać urządzenia Philips AquaTrio na wszystkich podłogach i dywanach?
Czy mogę wymienić akumulator bezprzewodowego odkurzacza Philips AquaTrio z serii 9000?
Kiedy należy wymienić szczotki i filtry odkurzacza AquaTrio?
Czy zbiorniki wody w odkurzaczu Philips AquaTrio można myć w zmywarce?
Jakiego rodzaju wody mogę używać do odkurzacza Philips Aquatrio?
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!