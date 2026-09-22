Odkurzacz Philips AquaTrio ma niską moc ssania

Jeśli moc ssania odkurzacza Philips AquaTrio serii 9000 nie jest zgodna z oczekiwaniami, może to mieć kilka przyczyn:



Konfiguracja z samym odkurzaczem

Filtr jest zabrudzony

Jeśli filtr urządzenia Philips AquaTrio z serii 9000 jest zabrudzony, może to mieć wpływ na działanie urządzenia. Pamiętaj, by czyścić filtr co najmniej raz w miesiącu, jeśli regularnie używasz urządzenia.



Gdy filtr wymaga czyszczenia, na wyświetlaczu pojawia się ikona czyszczenia filtra (patrz rysunek a).

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W celu zapewnienia optymalnej wydajności filtra należy wykonać poniższe czynności, aby wyczyścić filtr:

1. Wyjmij obudowę filtra z pojemnika na kurz (patrz rysunek b1).

2. Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć obudowę filtra i wyjąć filtr piankowy (patrz rysunek b2).

3. Potrząśnij filtrem piankowym nad pojemnikiem na śmieci, aby usunąć wierzchnią warstwę brudu. Następnie opłucz filtr piankowy pod bieżącą wodą i ściśnij go, aby usunąć wodę (patrz rysunek b3)

Uwaga: Pamiętaj, aby obudowa filtra nie została zamoczona podczas czyszczenia.

4. Potrząśnij obudową filtra i pokrywą nad pojemnikiem na odpady, aby usunąć kurz, a następnie wyczyść obudowę wilgotną szmatką (patrz rysunek b4)

Uwaga: Nie czyść białego materiału obudowy filtra odkurzaczem, szczotką, wodą ani żadnym środkiem czyszczącym. Spowodowałoby to uszkodzenie materiału.

5. Pozostaw filtr piankowy do wyschnięcia i upewnij się, że jest całkowicie suchy przed włożeniem go z powrotem do obudowy filtra. Zamknij obudowę filtra i włóż filtr piankowy z powrotem do pojemnika na kurz, a następnie podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz (patrz rysunek b5)

Uwaga: Upewnij się, że biały materiał pokrywy obudowy filtra jest skierowany do góry i nie podłączaj odkurzacza ręcznego do pojemnika na kurz bez obudowy filtra z filtrem piankowym.



Pojemnik na kurz jest pełny

Jeśli pojemnik na kurz jest pełny, wydajność odkurzacza Philips AquaTrio serii 9000 może się zmniejszyć. Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz i upewnij się, że brud nie przekracza poziomu oznaczonego jako „Max”. Zapobiega to przyspieszonemu zatykaniu się filtra (patrz rysunek c1).



Aby uzyskać optymalną wydajność, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk, aby zwolnić odkurzacz ręczny z pojemnika na kurz (patrz rysunek c2).

2. Zdejmij obudowę filtra z pojemnika na kurz (patrz rysunek c3).

3. Opróżnij pojemnik na kurz do pojemnika na odpady (patrz rysunek c4).

4. Załóż obudowę filtra z powrotem na pojemnik na kurz (patrz rysunek c5).

5. Podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz. Najpierw należy podłączyć tylną część, a następnie przednią część, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu (patrz rysunek c6).



Pojemnik na kurz jest brudny

Jeśli pojemnik na kurz jest brudny, wydajność odkurzacza Philips AquaTrio serii 9000 może się zmniejszyć. Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, pojemnik na kurz i cyklon należy czyścić po każdym opróżnieniu i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami lub obejrzeć film:

1. Wyjmij obudowę filtra wraz z filtrem piankowym (patrz rysunek d1).

2. Opróżnij pojemnik na kurz do pojemnika na odpady (patrz rysunek d2).

3. Wypłucz wnętrze pojemnika na kurz i cyklon pod bieżącą wodą (patrz rysunek d3).

Uwaga! Nie wolno myć pojemnika na kurz w zmywarce i należy upewnić się, że złącza elektroniczne są całkowicie suche przed ponownym użyciem urządzenia

4. Pozostaw pojemnik na kurz i cyklon do całkowitego wyschnięcia (patrz rysunek d4).

5. Po całkowitym wyschnięciu pojemnika na kurz załóż z powrotem obudowę filtra z filtrem piankowym (patrz rysunek d5).

6. Ponownie podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz (patrz rysunek d6).

Uwaga! Nie podłączaj odkurzacza ręcznego do pojemnika na kurz bez uchwytu filtra z filtrem z gąbki.



Obudowa filtra nie jest prawidłowo zamocowana do pojemnika na kurz

Jeśli części pojemnika na kurz nie są prawidłowo zamocowane do odkurzacza ręcznego, może to spowodować spadek mocy ssania. Upewnij się, że obudowa filtra jest prawidłowo podłączona do pojemnika na kurz.



Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo przymocowany do urządzenia

Jeśli pojemnik na kurz nie jest prawidłowo przymocowany do odkurzacza ręcznego, może to spowodować spadek mocy ssania. Upewnij się, że pojemnik na kurz został prawidłowo zamocowany do urządzenia.



Części zestawu tylko do odkurzania są zatkane lub zablokowane

Wąż, rura, nasadka lub cyklon odkurzacza Philips serii 9000 mogą się zatkać lub zablokować. Może to mieć wpływ na moc ssania. Urządzenie może nie być w stanie zbierać zanieczyszczeń zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ powietrze nie przepływa przez nie tak łatwo, jak powinno.



Aby uzyskać optymalne działanie, należy sprawdzić następujące elementy:

-Cyklon: cyklon znajduje się w pojemniku na kurz. Usuń brud i włosy, które przywarły do cyklonu lub utknęły wokół niego.

-Nasadka: szczotka obrotowa może być zatkana włosami lub brudem: Wyłącz urządzenie i wyjmij ze szczotki zaplątane włosy lub nitki, przesuwając po niej jedną ręką w dół.

Wskazówka: Możesz również wsunąć jedno ostrze nożyczek przez rowek szczotki obrotowej, aby przyciąć włosy i nitki, które zaplątały się wokół szczotki obrotowej.

-Kanał ssący za szczotką rolkową w dyszy jest zatkany: wyjmij szczotkę obrotową i sprawdź kanał ssący pod kątem przeszkód i usuń je.





Jeśli powyższe sugestie nie pomogą rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.