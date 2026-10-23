Odkurzacz bezprzewodowy Philips wydaje nietypowe dźwięki
Jeśli odkurzacz bezprzewodowy Philips wydaje nietypowe dźwięki, przeczytaj poniższy artykuł, aby poznać możliwe przyczyny i rozwiązania.
Sprawdź, czy w nasadce, rurze lub wężu odkurzacza bezprzewodowego Philips nie utknęły żadne przedmioty. Przepływ powietrza odkurzacza może być częściowo utrudniony przez przedmiot, który utknął w jednej z tych części. W takim przypadku wyjmij przedmiot przed dalszym odkurzaniem.
W przypadku używania akcesorium innego niż zwykle może się zdarzyć, że odkurzacz bezprzewodowy Philips będzie wydawał odmienny dźwięk. Sprawdź, czy odkurzacz zacznie wydawać normalny dźwięk po odłączeniu używanego akcesorium. Jeśli tak, nie martw się tym nietypowym dźwiękiem. Jest to zjawisko normalne.
Jeśli filtr silnika lub filtr wylotowy odkurzacza bezprzewodowego Philips jest zablokowany, może wydobywać się z niego nietypowy dźwięk. Aby rozwiązać ten problem, wyczyść filtr odkurzacza.
Innym powodem, dla którego odkurzacz wydaje nietypowy dźwięk, może być przemieszczenie się filtra. W takim przypadku załóż filtry w odpowiednich miejscach w odkurzaczu.
Szczegółowe wskazówki dotyczące zakładania i czyszczenia filtra możesz znaleźć w instrukcji obsługi znajdującej się w sekcji pomocy technicznej na stronie internetowej odkurzacza.
Jeśli pojemnik na kurz odkurzacza bezprzewodowego Philips jest pełny, urządzenie może emitować nietypowy dźwięk. Aby rozwiązać ten problem, opróżnij i wyczyść pojemnik na kurz. Szczegółowe wskazówki dotyczące czyszczenia pojemnika na kurz możesz znaleźć w instrukcji obsługi znajdującej się w sekcji pomocy technicznej na stronie internetowej odkurzacza.
Poniższe informacje dotyczą wyłącznie modeli bezprzewodowych z serii 7000 i 8000 (Aqua).
Odkurzacz bezprzewodowy z serii 8000 lub 7000 jest wyposażony w funkcję rozpoznawania typu podłogi. Urządzenie automatycznie wykrywa typ podłogi i optymalizuje metodę czyszczenia w celu uzyskania najlepszej wydajności. Funkcja ta może powodować zmianę dźwięku wydawanego przez odkurzacz podczas użytkowania. Nie trzeba podejmować żadnych działań, ale jeśli wolisz czyścić z wybraną przez siebie stałą mocą, wyłącz tę inteligentną funkcję w menu urządzenia.
Zobacz poniższy film (0:34–1:02), aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Jeżeli nie dotyczą Cię powyższe sytuacje, powodem może być uszkodzenie silnika odkurzacza firmy Philips. W takim przypadku skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie www.philips.com/support.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:FC6826/01R1, XC5141/01, XC5043/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›