Odkurzacz bezprzewodowy Philips wydaje nietypowe dźwięki

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie modeli bezprzewodowych z serii 7000 i 8000 (Aqua).



Odkurzacz bezprzewodowy z serii 8000 lub 7000 jest wyposażony w funkcję rozpoznawania typu podłogi. Urządzenie automatycznie wykrywa typ podłogi i optymalizuje metodę czyszczenia w celu uzyskania najlepszej wydajności. Funkcja ta może powodować zmianę dźwięku wydawanego przez odkurzacz podczas użytkowania. Nie trzeba podejmować żadnych działań, ale jeśli wolisz czyścić z wybraną przez siebie stałą mocą, wyłącz tę inteligentną funkcję w menu urządzenia.



Zobacz poniższy film (0:34–1:02), aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć tę funkcję.