Pomoc Philips Urządzenie Philips OneBlade nie goli zarostu tak dokładnie, jak tego oczekiwałem

Jeśli efekty golenia za pomocą urządzenia Philips OneBlade nie są zadowalające, zapoznaj się z poniższymi poradami, aby rozwiązać ten problem.

Urządzenie OneBlade pozastawia niewielką przestrzeń między ostrzem a skórą, dzięki czemu zapewnia dokładne, a jednocześnie łagodne dla skóry golenie.

Urządzenie OneBlade nie jest przeznaczone do golenia zarostu na tak małą długość jak golarka Urządzenie Philips OneBlade służy do przycinania zarostu. Pozwala uzyskać schludny wygląd, a jednocześnie zapewnia uczucie komfortu. Jeśli szukasz urządzenia do dokładnego codziennego golenia, polecamy jedną z dedykowanych golarek Philips do twarzy. Wskazówki i porady dotyczące korzystania z urządzenia Philips OneBlade Aby uzyskać najlepsze efekty podczas korzystania z urządzenia Philips OneBlade, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sposobu jego użycia. Poniżej znajdują się przydatne wskazówki dotyczące golenia za pomocą urządzenia OneBlade.



1. Oczyść skórę przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia OneBlade.



2. Umieść ostrze płasko na powierzchni skóry, aby znajdowało się w pełnym kontakcie ze skórą.



3. Przesuwaj ostrze w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.



4. Wykonuj długie pociągnięcia, lekko dociskając ostrze.



5. W razie potrzeby możesz także użyć pianki lub żelu do golenia. Urządzenia OneBlade można używać nawet pod prysznicem.