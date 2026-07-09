ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Urządzenie Philips OneBlade nie goli zarostu tak dokładnie, jak tego oczekiwałem

Jeśli efekty golenia za pomocą urządzenia Philips OneBlade nie są zadowalające, zapoznaj się z poniższymi poradami, aby rozwiązać ten problem.

Urządzenie OneBlade pozastawia niewielką przestrzeń między ostrzem a skórą, dzięki czemu zapewnia dokładne, a jednocześnie łagodne dla skóry golenie.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , QP6507/23 , QP6552/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia