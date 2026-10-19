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Golarka Philips nierówno przycina włosy

Jeśli golarka przycina włosy nierówno, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.

Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. Możesz także obejrzeć poniższy film, aby rozwiązać problem.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HC5722/15, HC5721/15, HC3722/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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