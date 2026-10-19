Golarka Philips nierówno przycina włosy

Jeśli golarka przycina włosy nierówno, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.
Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. Możesz także obejrzeć poniższy film, aby rozwiązać problem.
Element tnący lub nasadka do przycinania powinny być prawidłowo przymocowane do korpusu golarki. Jeśli nasadki nie zostały przymocowane prawidłowo, golarka może nie działać lub efekty mogą być niezadowalające.
Przyciskanie golarki zbyt mocno do skóry może spowodować przypadkową zmianę ustawień na wysokie lub niskie lub przyczynić się do nierównomiernego rozkładu nacisku. Może to powodować nierównomierne przycinanie włosów.
Aby uzyskać najlepsze efekty, upewnij się, że golarka całkowicie przylega do skóry, i przesuwaj ją delikatnie i równomiernie.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że przesuwasz ostrze pod włos. Podczas przycinania włosów należy pamiętać, że włosy rosną w różnych kierunkach.
Dlatego w celu uzyskania równego przycięcia spróbuj przesuwać trymer w różnych kierunkach (w górę, w dół, pod kątem), aby objąć całe włosy.
Mokre włosy trudniej się przycina, ponieważ przywierają do skóry, przez co mogą zostać pominięte przez urządzenie. Dlatego zalecamy strzyżenie całkowicie suchych włosów.
Do golarki Philips mogą być dołączone różne nasadki do włosów i brody. Ważne jest, aby korzystać z nasadki odpowiedniej do danego obszaru ciała.
Włosy na twarzy są zwykle sztywniejsze od włosów na głowie. Z tego względu nasadka do brody została zaprojektowana i przetestowana wyłącznie z myślą o tym obszarze.
Element tnący i nasadka grzebieniowa trymera do brody są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku maszynki do strzyżenia włosów. To urządzenie pozwala to na swobodny dostęp do mniejszych obszarów, np. pod nosem. Natomiast szersze nasadki do przycinania i elementy tnące są przeznaczone do strzyżenia włosów.
Aby uzyskać równo przycięte włosy, użyj odpowiedniej nasadki.
Nie wszystkie trymery do brody są dostosowane do bardzo długiej brody (>10 mm), przez co osiągnięcie idealnych wyników wymaga większej ilości pociągnięć.
Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, golarka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany golarki.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HC5722/15, HC5721/15, HC3722/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›