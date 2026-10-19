Golarka Philips nierówno przycina włosy

Do golarki Philips mogą być dołączone różne nasadki do włosów i brody. Ważne jest, aby korzystać z nasadki odpowiedniej do danego obszaru ciała.



Włosy na twarzy są zwykle sztywniejsze od włosów na głowie. Z tego względu nasadka do brody została zaprojektowana i przetestowana wyłącznie z myślą o tym obszarze.



Element tnący i nasadka grzebieniowa trymera do brody są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku maszynki do strzyżenia włosów. To urządzenie pozwala to na swobodny dostęp do mniejszych obszarów, np. pod nosem. Natomiast szersze nasadki do przycinania i elementy tnące są przeznaczone do strzyżenia włosów.



Aby uzyskać równo przycięte włosy, użyj odpowiedniej nasadki.