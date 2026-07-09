Urządzenie Philips OneBlade nie działa

Upewnij się, że ostrze nie jest zapchane włosami ani nie wykazuje oznak zużycia. Jeśli jest zapchane, spróbuj je wypłukać lub mocz w letniej wodzie do momentu usunięcia wszystkich włosów i zabrudzeń. Nie stukaj ostrzem o twardą powierzchnię, np. o zlew, ponieważ może to je uszkodzić.

Jeśli ostrze wygląda na uszkodzone, wymień je na nowe. Aby kupić nowe ostrza do urządzenia Philips OneBlade, odwiedź nasz sklep internetowy.