Urządzenie Philips OneBlade nie działa

Jeśli urządzenie OneBlade nie działa, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.
Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie Philips OneBlade działa tylko bezprzewodowo. Sprawdź, czy urządzenie OneBlade jest podłączone do gniazdka elektrycznego. Jeśli tak, odłącz je i spróbuj włączyć jeszcze raz. Urządzenie powinno działać.
Być może urządzenie OneBlade nie zostało prawidłowo naładowane. Aby naładować urządzenie OneBlade, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Wyłącz urządzenie OneBlade.
Podłącz wtyczkę przewodu ładującego do gniazda w dolnej części urządzenia OneBlade, a przewód ładowarki do dowolnego gniazdka elektrycznego 120 V AC. Upewnij się, że do ładowania urządzenia OneBlade używasz oryginalnego adaptera firmy Philips.
Upewnij się, że ostrze nie jest zapchane włosami ani nie wykazuje oznak zużycia. Jeśli jest zapchane, spróbuj je wypłukać lub mocz w letniej wodzie do momentu usunięcia wszystkich włosów i zabrudzeń. Nie stukaj ostrzem o twardą powierzchnię, np. o zlew, ponieważ może to je uszkodzić. Jeśli ostrze wygląda na uszkodzone, wymień je na nowe. Aby kupić nowe ostrza do urządzenia Philips OneBlade, odwiedź nasz sklep internetowy.
Niektóre modele urządzenia OneBlade są wyposażone w blokadę podróżną. Po jej włączeniu nie będzie można uruchomić urządzenia. Aby wyłączyć blokadę podróżną, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 3 sekundy. Jeśli Twój model urządzenia OneBlade jest wyposażony w wyświetlacz cyfrowy, po włączeniu blokady podróżnej na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki.
Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, urządzenie OneBlade może być uszkodzone wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany urządzenia OneBlade.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:QP1924/24 , QP6507/23 , QP6552/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›