Nie ma oczekiwanych rezultatów używania Philips Lumea

Nie każdy powinien używać urządzenia Philips Lumea. Uważnie zapoznaj się z tabelami odcieni skóry i kolorów włosów na ciele (dostępnymi również w Internecie) oraz z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się, czy urządzenie Lumea jest dla Ciebie odpowiednie.

Nieodpowiednie kolory włosów na ciele: zabieg za pomocą urządzenia Lumea nie jest skuteczny w przypadku włosów w kolorze jasnego blondu, siwym, rudym lub białym, ponieważ włosy w tych kolorach nie pochłaniają wystarczającej ilości światła.

Nieodpowiednie odcienie skóry: nie możesz korzystać z urządzenia Lumea, jeśli odcień Twojej skóry jest ciemnobrązowy lub ciemny, gdyż taka skóra łatwiej pochłania światło, co może spowodować ból, zaczerwienienie skóry lub oparzenia.

Uwaga: kolor włosów i odcień skóry mogą się różnić w zależności od obszaru ciała. Podczas gdy jeden obszar ciała może być nieodpowiedni do wykonania zabiegu za pomocą urządzenia Lumea, w przypadku innego zabieg można przeprowadzić ze względu na inny odcień skóry lub kolor włosów na ciele.