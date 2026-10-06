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Nie ma oczekiwanych rezultatów używania Philips Lumea

Jeśli efekty usuwania włosów za pomocą urządzenia Philips Lumea nie są zadowalające, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami: 

  • Sprawdź, czy urządzenie Philips Lumea jest dla Ciebie odpowiednie
  • Postępuj zgodnie z harmonogramem zabiegów
  • Usuń włosy przed każdym zabiegiem
  • Użyj właściwych ustawień intensywności światła
  • Zadbaj o równomierne pokrycie obszaru poddawanego zabiegowi
  • Upewnij się, że urządzenie Lumea jest czyste
  • Przechowuj urządzenie Lumea w suchym miejscu 

Przeczytaj i dowiedz się więcej. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRI937/00, BRI938/00, BRI940/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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