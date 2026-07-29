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Jedzenie przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie jest chrupiące / zgodne z oczekiwaniami

Jeśli okaże się, że jedzenie lub przekąski przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie są wystarczająco chrupiące, wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem samodzielnie.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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