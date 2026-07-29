Jedzenie przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie jest chrupiące / zgodne z oczekiwaniami

Większość przekąsek do całkowitego przygotowania wymaga czasu podanego dla piekarnika. Czas przygotowania dla zwykłej frytownicy jest krótszy — przekąski nie będą całkowicie przygotowane. Zalecane czasy smażenia poszczególnych składników podano w tabeli żywności w instrukcji obsługi urządzenia Airfryer oraz w aplikacji HomeID. Jeśli jedzenie nie jest wystarczająco chrupiące, należy wydłużyć czas przygotowywania o kilka minut (uważaj jednak, aby nie przypalić potrawy!). Uwaga:

· Po upływie połowy czasu smażenia potrząśnij koszem urządzenia Philips Airfryer, jeśli składniki potrawy stykają się ze sobą.

· Jeśli przygotowujesz większą ilość jedzenia, potrząśnij koszem 2–3 razy, aby wszystkie składniki usmażyły się równomiernie.

· Podczas potrząsania upewnij się, że jedzenie jest dobrze wymieszane — aby przygotować je równomiernie, dolne warstwy powinny zostać przemieszczone na górę i vice versa.

Obejrzyj też poniższy film: