Jedzenie przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie jest chrupiące / zgodne z oczekiwaniami
Jeśli okaże się, że jedzenie lub przekąski przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie są wystarczająco chrupiące, wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem samodzielnie.
Unikaj przygotowywania dużej ilości przekąsek lub dań na raz. Mniejsze porcje zostaną bardziej równomiernie usmażone gorącym powietrzem.
Dobrym sposobem na zapewnienie odpowiedniej ilości jedzenia w urządzeniu Philips Airfryer jest umieszczenie w koszu tylko jednej warstwy przekąsek.
Używaj świeżych, nieco mącznych ziemniaków, które nadają się na frytki. Jeśli konieczne jest przechowywanie ziemniaków, nie należy przechowywać ich w chłodnym otoczeniu (np. w lodówce).
Jeśli przygotowujesz domowe frytki w urządzeniu Airfryer, wykonaj następujące czynności:
Obierz ziemniaki i pokrój je w słupki.
Namocz słupki ziemniaków w misce wody przez co najmniej 30 minut, a następnie wyjmij je i osusz za pomocą papierowego ręcznika.
Wlej pół łyżki oliwy z oliwek do miski, włóż do miski pokrojone w słupki ziemniaki i mieszaj do czasu, gdy ziemniaki będą pokryte oliwą.
Wyjmij ziemniaki z miski rękoma lub za pomocą sztućców tak, by nadmiar oliwy pozostał w misce. Przełóż ziemniaki do kosza.
Usmaż słupki ziemniaków w temperaturze 180°C. W połowie czasu smażenia gorącym powietrzem potrząśnij koszem. Potrząśnij koszem 2–3 razy, aby wszystkie składniki usmażyły się równomiernie.
Zobacz również poniższy film:
W celu uzyskania optymalnych rezultatów podczas korzystania z urządzenia Philips Airfryer należy używać produktów przeznaczonych do przygotowania w piekarniku. Tego typu produkty przygotowywane w urządzeniu Airfryer stają się złocistobrązowe i chrupiące.
Wybierz odpowiednią temperaturę: Większość przekąsek należy przygotowywać w temperaturze 200°C. Wyjątek stanowią ciasta. Należy je przygotowywać w temperaturze 180°C.
Większość przekąsek do całkowitego przygotowania wymaga czasu podanego dla piekarnika. Czas przygotowania dla zwykłej frytownicy jest krótszy — przekąski nie będą całkowicie przygotowane. Zalecane czasy smażenia poszczególnych składników podano w tabeli żywności w instrukcji obsługi urządzenia Airfryer oraz w aplikacji HomeID. Jeśli jedzenie nie jest wystarczająco chrupiące, należy wydłużyć czas przygotowywania o kilka minut (uważaj jednak, aby nie przypalić potrawy!). Uwaga: · Po upływie połowy czasu smażenia potrząśnij koszem urządzenia Philips Airfryer, jeśli składniki potrawy stykają się ze sobą. · Jeśli przygotowujesz większą ilość jedzenia, potrząśnij koszem 2–3 razy, aby wszystkie składniki usmażyły się równomiernie. · Podczas potrząsania upewnij się, że jedzenie jest dobrze wymieszane — aby przygotować je równomiernie, dolne warstwy powinny zostać przemieszczone na górę i vice versa. Obejrzyj też poniższy film:
Podczas przygotowywania domowych dań ziemniaczanych, panierowanych przekąsek lub dań mięsnych należy nałożyć trochę oleju, aby danie było chrupiące. W miarę możliwości używaj także niskotłuszczowych przekąsek. Przekąski o dużej zawartości tłuszczu trudno usmażyć tak, aby były chrupiące.
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo używać oleju w urządzeniu Airfryer, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Przed dodaniem oleju dobrze osusz składniki.
Nie używaj zbyt dużej ilości oleju, ponieważ potrawy będą wówczas mniej chrupiące i tłustsze.
Mięso lub drób można za pomocą pędzelka pokryć cienką warstwą oleju lub marynaty, aby były one bardziej chrupiące.
Podczas przygotowywania frytek lub innych ułożonych na sobie potraw zalecamy użycie większego kosza (po prawej stronie). Ten kosz ma większą powierzchnię, co umożliwia równomierne rozprowadzanie składników. Dzięki temu ciepło i przepływ powietrza są bardziej zrównoważone, co przekłada się na lepsze gotowanie. Czy powyższe rozwiązania pomogły? Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›