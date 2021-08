Namaczaj słupki ziemniaków w misce wody przez co najmniej 30 minut, a następnie wyjmij je i osusz za pomocą papierowego ręcznika.

Wlej pół łyżki oliwy z oliwek do miski, włóż do miski pokrojone w słupki ziemniaki i mieszaj do czasu, gdy ziemniaki będą pokryte oliwą.