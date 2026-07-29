Powłoka patelni/kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się

Złuszczanie może wystąpić wewnątrz patelni lub kosza urządzenia Philips Airfryer na skutek przypadkowego zarysowania lub dotknięcia powłoki (np. podczas czyszczenia twardymi narzędziami i/lub wkładania kosza). Nie jest to w żaden sposób szkodliwe, ponieważ wszystkie materiały użyte w urządzeniu Philips Airfryer są przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Uwaga! Unikaj czyszczenia urządzenia Airfryer za pomocą ostrych narzędzi (np. metalowych zmywaków, twardych szczotek) i delikatnie wkładaj kosz.