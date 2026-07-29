Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano
Jeśli domowe frytki przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie spełniają oczekiwań, można rozwiązać ten problem w prosty sposób. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać ten problem samodzielnie.
Wybierz odmianę ziemniaków, która jest odpowiednia do przygotowywania frytek
Najlepiej napełnić kosz urządzenia Airfryer tylko do połowy całkowitej pojemności, co pozwoli uzyskać równomierny rezultat
Większe frytki nie dorównają chrupkością mniejszym
Potrząśnij koszem urządzenia 2–3 razy podczas smażenia gorącym powietrzem
Urządzenie Philips Airfryer wykorzystuje technologię Rapid Air, dzięki której proces smażenia różni się od smażenia w głębokim tłuszczu. Aby przygotować domowe frytki za pomocą urządzenia Airfryer, wykonaj poniższe czynności:
Obierz ziemniaki i pokrój je w słupki.
Namaczaj słupki ziemniaków w misce przez co najmniej 30 minut, a następnie wyjmij je i osusz za pomocą papierowego ręcznika.
Wlej pół łyżki oliwy z oliwek do miski, włóż do miski pokrojone w słupki ziemniaki i wymieszaj, aby ziemniaki pokryły się oliwą.
Wyjmij ziemniaki z miski rękoma lub za pomocą sztućców tak, by nadmiar oliwy pozostał w misce. Umieść słupki w koszu urządzenia Airfryer.
Smaż 300–800 g słupków ziemniaków w temperaturze 180°C przez 18–25 minut. Potrząśnij koszem 2–3 razy podczas smażenia gorącym powietrzem.
Podczas przygotowywania frytek lub innych ułożonych na sobie potraw zalecamy użycie większego kosza (po prawej stronie). Kosz ma większą powierzchnię, co umożliwia równomierne rozprowadzanie składników. Skutkuje to bardziej zrównoważonym rozprowadzaniem ciepła i przepływu powietrza w składnikach, co skutkuje lepszym gotowaniem. Czy powyższe rozwiązanie pozwoliło rozwiązać problem? Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›