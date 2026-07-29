Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano

Podczas przygotowywania frytek lub innych ułożonych na sobie potraw zalecamy użycie większego kosza (po prawej stronie). Kosz ma większą powierzchnię, co umożliwia równomierne rozprowadzanie składników. Skutkuje to bardziej zrównoważonym rozprowadzaniem ciepła i przepływu powietrza w składnikach, co skutkuje lepszym gotowaniem.

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