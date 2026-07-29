Urządzenie Philips Airfryer nie działa lub nie włącza się
Jeśli urządzenie Airfryer Philips nie włącza się lub włącza się, ale nie działa lub nie nagrzewa się, zapoznaj się z poniższym artykułem, aby uzyskać informacje na temat możliwych przyczyn i rozwiązań.
Sprawdź, czy wtyczka urządzenia Airfryer została prawidłowo włożona do gniazdka.
Urządzenie Philips Airfryer może nie działać w przypadku podłączenia zbyt dużej liczby urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego. Wyjmij wtyczki innych urządzeń lub użyj innego gniazdka.
W przypadku urządzeń analogowych może występować sytuacja, że zegar odlicza czas, ale urządzenie nie nagrzewa się. W takim przypadku sprawdź, czy wtyczka urządzenia Airfryer została prawidłowo włożona do gniazdka.
Szuflada nie jest całkowicie zamknięta Niektóre modele urządzeń Airfryer są wyposażone w funkcję wykrywania patelni. Ta funkcja wyłącza grzałkę i wentylator podczas wyjmowania patelni z urządzenia Airfryer. Upewnij się, że patelnia została włożona do urządzenia Airfryer i że szuflada jest całkowicie zamknięta. W przeciwnym razie urządzenie Airfryer nie włączy się.
Mechanizm wykrywania patelni może być uszkodzony Wyjmij patelnię z urządzenia Airfryer i sprawdź, czy nie występują na niej pęknięcia lub uszkodzenia części plastikowych, głównie na krawędziach patelni. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub pęknięć skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
W przypadku modeli HD9880/HD9875/HD9876 wyjmij patelnię urządzenia Airfryer z szuflady i odwróć ją do góry nogami. Moduł wykrywania patelni jest zamontowany po prawej stronie, obok wnęki na uchwyt koszyka (patrz rysunek poniżej).
Z boku widoczna jest mała plastikowa osłonka (patrz rysunek poniżej). Jeśli brakuje tego elementu, wykrywanie patelni nie będzie działać. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem www.philips.com/contact, a z przyjemnością udzielimy Ci pomocy.
Ustawiona temperatura jest zbyt niska Jeśli we frytkownicy ustawiono temperaturę 40°C (100°F) lub niższą, może wydawać się, że urządzenie nie nagrzewa się (zwłaszcza, jeśli temperatura otoczenia jest zbliżona do ustawionej).
Sprawdź temperaturę ustawioną we frytkownicy Philips i zwiększ ją w razie potrzeby.
Nie ustawiono czasu lub ustawiony czas gotowania jest zbyt krótki (analogowe urządzenie Airfryer)
Ustaw zegar analogowy na żądany czas gotowania (zobacz poniższy film). Jeśli żądany czas gotowania jest krótszy niż 10 minut, ustaw zegar na około 15 minut, a następnie ponownie ustaw żądany krótszy czas gotowania.
Poniższe informacje dotyczą tylko modeli NA55x.
Jeśli korzystasz z funkcji parowych w urządzeniu NA55x Airfryer, a zbiornik wody nie został prawidłowo umieszczony lub nie ma w nim wody, urządzenie wykryje to, a ikona (patrz rysunek poniżej) zacznie migać. Upewnij się, że w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody i dociśnij zbiornik na miejsce. Następnie naciśnij przycisk start/pauza, aby rozpocząć gotowanie, a ikona zniknie.
Jeżeli poprzednie rozwiązania nie rozwiązują problemu, być może uszkodzony jest element grzejny frytkownicy Philips. W takim przypadku skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›