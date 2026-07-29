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Urządzenie Philips Airfryer nie działa lub nie włącza się

Jeśli urządzenie Airfryer Philips nie włącza się lub włącza się, ale nie działa lub nie nagrzewa się, zapoznaj się z poniższym artykułem, aby uzyskać informacje na temat możliwych przyczyn i rozwiązań.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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