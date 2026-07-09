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Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach

Jeśli podczas korzystania z suszarki lub prostownicy do włosów Philips poczujesz zapach spalenizny lub chemiczny, zapoznaj się z naszymi poradami, aby rozwiązać ten problem.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHS515/00 , BHS520/00 , BHS752/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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