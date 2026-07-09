Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach

Inną przyczyną powstawania zapachu spalenizny może być zabrudzenie urządzenia do stylizacji włosów. Jeśli na prostownicy lub suszarce do włosów nagromadziły się cząsteczki kurzu lub brudu, mogą one palić się z powodu wysokiej temperatury urządzenia i wydzielać nieprzyjemny zapach.

Aby rozwiązać ten problem, przed każdym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie. Szczegółowe instrukcje poprawnego czyszczenia urządzenia firmy Philips do stylizacji włosów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.