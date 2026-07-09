Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
Jeśli podczas korzystania z suszarki lub prostownicy do włosów Philips poczujesz zapach spalenizny lub chemiczny, zapoznaj się z naszymi poradami, aby rozwiązać ten problem.
Niektóre urządzenia do układania włosów, takie jak suszarki do włosów i prostownice, przy pierwszym użyciu wydzielają dziwny zapach. Nie ma powodu do zmartwień, a zapach zwykle znika po kilku użyciach. Aby zminimalizować ten zapach, spróbuj modelować włosy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub pozostawić w pobliżu otwarte okno.
Inną przyczyną powstawania zapachu spalenizny może być zabrudzenie urządzenia do stylizacji włosów. Jeśli na prostownicy lub suszarce do włosów nagromadziły się cząsteczki kurzu lub brudu, mogą one palić się z powodu wysokiej temperatury urządzenia i wydzielać nieprzyjemny zapach. Aby rozwiązać ten problem, przed każdym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie. Szczegółowe instrukcje poprawnego czyszczenia urządzenia firmy Philips do stylizacji włosów można znaleźć w instrukcji obsługi. Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:BHS515/00 , BHS520/00 , BHS752/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›