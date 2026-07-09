Urządzenie Philips do układania włosów wytwarza parę

Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Jeśli podczas korzystania z lokówki firmy Philips zauważysz parę wydobywającą się z włosów lub wodę osiadającą na urządzeniu, nie martw się. Produktu można nadal bezpiecznie używać. Zapoznaj się z informacjami poniżej, aby dowiedzieć się, czemu może się tak dziać.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHS515/00 , BHS520/00 , BHS752/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?