ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Urządzenie Philips do układania włosów wytwarza parę

Jeśli podczas korzystania z lokówki firmy Philips zauważysz parę wydobywającą się z włosów lub wodę osiadającą na urządzeniu, nie martw się. Produktu można nadal bezpiecznie używać. Zapoznaj się z informacjami poniżej, aby dowiedzieć się, czemu może się tak dziać.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHS515/00 , BHS520/00 , BHS752/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia