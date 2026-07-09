Urządzenie Philips do układania włosów wytwarza parę

Podczas gdy pewna ilość wilgoci może odparować, część może osiąść w postaci wody na urządzeniu podczas używania go. Pozostałości wody znikają po pewnym czasie.

Jeśli nadal niepokoi Cię ilość pary wydobywająca się z włosów podczas korzystania z urządzenia do układania włosów firmy Philips, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.