Prostownica firmy Philips nie prostuje włosów

Może to oznaczać, że prostujesz grube pasma włosów. Ma to wpływ na jakość prostowania i może powodować konieczność kilkukrotnego powtórzenia procesu.

Spróbuj wyprostować za jednym razem niewielkie pasmo włosów, nie szersze niż 5–6 cm.

W przypadku prostownicy do włosów Philips SenseIQ można również użyć trybu Szybkie lub wybrać inne ręczne ustawienie, aby szybciej wyprostować włosy.