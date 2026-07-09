Prostownica firmy Philips nie prostuje włosów

Jeśli efekty układania włosów za pomocą prostownicy do włosów Philips nie są zadowalające, zapoznaj się z poniższymi poradami, aby rozwiązać ten problem.
Może to oznaczać, że prostujesz grube pasma włosów. Ma to wpływ na jakość prostowania i może powodować konieczność kilkukrotnego powtórzenia procesu. Spróbuj wyprostować za jednym razem niewielkie pasmo włosów, nie szersze niż 5–6 cm. W przypadku prostownicy do włosów Philips SenseIQ można również użyć trybu Szybkie lub wybrać inne ręczne ustawienie, aby szybciej wyprostować włosy.
Za każdym razem wysusz włosy przed prostowaniem. Prostowanie mokrych lub wilgotnych włosów nie tylko może uszkodzić włosy, ale również nie pozwala uzyskać najlepszych rezultatów.
Kolejną wskazówką, która pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty podczas korzystania z prostownicy do włosów, jest wywarcie odpowiedniego nacisku. Upewnij się, że włosy są mocno ściśnięte między płytkami prostownicy.
Prostowanie wymaga nieco cierpliwości. Powoli przesuwaj prostownicę w dół wzdłuż włosów. Jeśli efekty stylizacji włosów za pomocą prostownicy do włosów Philips nadal nie są zadowalające, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:BHS515/00 , BHS752/00 , BHS520/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›