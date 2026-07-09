Urządzenie Philips do stylizacji włosów wyłącza się samoczynnie
Jeśli suszarka lub prostownica Philips wyłączy się samoczynnie podczas użytkowania, postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, aby rozwiązać ten problem.
W zależności od modelu urządzenia może być ono wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Oznacza to, że gdy urządzenie jest nieaktywne przez minutę, automatycznie się wyłącza. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Wystarczy ponownie włączyć urządzenie i dalej z niego korzystać.
Niektóre urządzenia Philips do stylizacji włosów wyłączają się w przypadku przegrzania. W takim przypadku zalecamy zaprzestać z korzystania z urządzenia na chwilę. Po kilku minutach, gdy urządzenie ostygnie, można je ponownie włączyć.
Jeśli suszarka firmy Philips nagle przestanie działać, sprawdź, czy kratka z tyłu urządzenia nie jest zablokowana przez kurz lub włosy. W takim przypadku należy wyczyścić suszarkę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Jeśli wypróbowałeś(-aś) powyższe rozwiązanie, jednak urządzenie nadal wyłącza się podczas pracy, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:BHD837/10 , BHD839/00 , BHD321/50 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›