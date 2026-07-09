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Urządzenie Philips do stylizacji włosów wyłącza się samoczynnie

Jeśli suszarka lub prostownica Philips wyłączy się samoczynnie podczas użytkowania, postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, aby rozwiązać ten problem.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHD837/10 , BHD839/00 , BHD321/50 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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