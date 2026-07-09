Urządzenie Philips do stylizacji włosów wyłącza się samoczynnie

W zależności od modelu urządzenia może być ono wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Oznacza to, że gdy urządzenie jest nieaktywne przez minutę, automatycznie się wyłącza. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Wystarczy ponownie włączyć urządzenie i dalej z niego korzystać.