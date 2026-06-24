Ekspresu do kawy Philips wydaje dźwięki

Jeśli w ekspresie do kawy Philips zostanie uwięzione powietrze, usłyszysz głośny dźwięk, a woda nie zostanie zassana ze zbiornika wody do urządzenia.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
- WYŁĄCZ urządzenie.
- Opróżnij zbiornik wody i wyjmij z niego filtr AquaClean (lub inny filtr wody, który się w nim znajduje).
- Napełnij zbiornik wodą i umieść go z powrotem w urządzeniu.
- Włącz ekspres. Gdy urządzenie się nagrzeje, wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej od dwóch do trzech filiżanek gorącej wody.
W przypadku korzystania z filtra wody AquaClean
wykonaj kilka dodatkowych czynności, aby upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamontowany i gotowy do użycia:
Uwaga
- Potrząsaj filtrem wody AquaClean przez około pięć sekund.
- Umieścić filtr w misce/pojemniku tak, aby nie pojawiły się pęcherzyki powietrza.
- Przymocuj filtr z powrotem w zbiorniku wody i napełnij zbiornik wodą.
- Wyłącz i włącz urządzenie, aby je ponownie uruchomić.
- Wybierz opcję gorącej wody i nalej od dwóch do trzech filiżanek gorącej wody.
! Zalecamy wymianę filtra wody AquaClean co trzy miesiące, aby uniknąć jego zatkania.