Ekspresu do kawy Philips wydaje dźwięki

Jeśli w ekspresie do kawy Philips zostanie uwięzione powietrze, usłyszysz głośny dźwięk, a woda nie zostanie zassana ze zbiornika wody do urządzenia.



Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

WYŁĄCZ urządzenie. Opróżnij zbiornik wody i wyjmij z niego filtr AquaClean (lub inny filtr wody, który się w nim znajduje). Napełnij zbiornik wodą i umieść go z powrotem w urządzeniu. Włącz ekspres. Gdy urządzenie się nagrzeje, wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej od dwóch do trzech filiżanek gorącej wody.

Potrząsaj filtrem wody AquaClean przez około pięć sekund. Umieścić filtr w misce/pojemniku tak, aby nie pojawiły się pęcherzyki powietrza. Przymocuj filtr z powrotem w zbiorniku wody i napełnij zbiornik wodą. Wyłącz i włącz urządzenie, aby je ponownie uruchomić. Wybierz opcję gorącej wody i nalej od dwóch do trzech filiżanek gorącej wody.

W przypadku korzystania z filtra wodywykonaj kilka dodatkowych czynności, aby upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamontowany i gotowy do użycia:! Zalecamy wymianę filtra wody AquaClean co trzy miesiące, aby uniknąć jego zatkania.