Pojawienie się kodu błędu 11 lub 19 oznacza, że należy pozostawić urządzenie na jakiś czas, by dostosowało się do temperatury pokojowej po transporcie/przyniesieniu z zewnątrz. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w okresie zimowym, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest zimno i temperatura spada do ok. 0 stopni.



Wyłącz urządzenie na 30 minut, a następnie włącz je ponownie.



Inną możliwością jest podwójne sprawdzenie, czy wtyczka z tyłu urządzenia jest prawidłowo podłączona: należy wcisnąć ją do oporu! Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.



Jeśli ekspres do kawy wyświetla inny kod błędu lub jeśli zalecane czynności nie pomogły rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.