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Z ekspresu do kawy Philips nie wypływa kawa

Jeśli ekspres do kawy Philips nie dozuje kawy, znajdź poniżej możliwe przyczyny i sposoby rozwiązania problemu.

W przypadku zauważenia tego podczas pierwszego użycia urządzenia należy pamiętać, że w takim przypadku to normalne widzieć tylko kilka kropel kawy. Po zaparzeniu kilku filiżanek ekspres powinien przygotowywać oczekiwaną ilość kawy. 
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: EP2221/40, EP0820/00, EP5546/70. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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