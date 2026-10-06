W ekspresie do kawy Philips ze zbiornika nie wypływa woda

Jeśli uwięzione powietrze blokuje dopływ wody, możesz wykonać następujące czynności, aby rozwiązać problem:

1. WYŁĄCZ urządzenie.

2. Opróżnij zbiornik wody i wyjmij z niego filtr AquaClean lub inny filtr, który się w nim znajduje.

3. Napełnij zbiornik wodą i umieść go z powrotem w urządzeniu.

4. Ponownie włącz urządzenie. Gdy urządzenie się nagrzeje, wybierz opcję dozowania gorącej wody nalej 2–3 filiżanki gorącej wody



Jeśli korzystasz z filtra wody AquaClean, wykonaj następujące dodatkowe czynności, aby upewnić się, że filtr jest gotowy do użycia i prawidłowo zainstalowany:

1 Potrząsaj filtrem wody AquaClean przez około 5 sekund.

2. Zanurz filtr do góry dnem w pojemniku/misce z wodą i poczekaj, aż pęcherzyki powietrza przestaną wydobywać się z filtra.

3. Umieść filtr z powrotem w zbiorniku wody i napełnij zbiornik wodą.

4. Ponownie uruchom urządzenie, a następnie wyłącz je i włącz.

5. Wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej 2–3 filiżanki gorącej wody.



Uwaga: Wymień filtr AquaClean, jeśli był używany dłużej niż trzy miesiące. Filtr może być zatkany, jeśli był używany dłużej niż przez ten okres czasu.