Pomoc Philips Nie mogę zmienić ustawień młynka do kawy w ekspresie Philips

Wykonaj te czynności i obejrzyj film poniżej, aby dostosować ustawienie młynka w ekspresie do kawy Philips.

Jak dostosować ustawienia młynka Ustawienie młynka można regulować tylko podczas mielenia ziaren kawy. Użyj pokrętła ustawiania stopnia zmielenia ziaren znajdującego się wewnątrz pojemnika na ziarna kawy. W niektórych ekspresach konieczne może być użycie klucza regulacji (uchwyt łyżki do zmielonej kawy). Umieść filiżankę pod kranikiem. Zaparz czarną kawę. Gdy rozpocznie się mielenie — dotyczy urządzeń wymagających użycia narzędzia — umieść klucz regulacji młynka na pokrętle (patrz rys. 1), a następnie dociśnij pokrętło i obróć je w lewo lub w prawo. W przypadku ekspresów niewymagających użycia narzędzia wystarczy ręcznie docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w lewo lub w prawo (patrz rys. 2). Obróć pokrętło maksymalnie o jeden ząbek w lewo lub w prawo, aby zmienić ustawienie. Grubość mielenia może być określona przy użyciu liczb lub kropek. Mniejsza kropka = mniejsze ziarna. Mniejsza liczba = mniejsze ziarna. Zaparz 2-3 filiżanki kawy, aby poczuć różnicę. Wewnętrzny system musi odpowiednio dostosować czas obracania się młynka, aby odpowiednia ilość kawy była mielona w celu uzyskania doskonałego espresso.