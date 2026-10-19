Nie mogę zmienić ustawień młynka do kawy w ekspresie Philips
Wykonaj te czynności i obejrzyj film poniżej, aby dostosować ustawienie młynka w ekspresie do kawy Philips.
Ustawienie młynka można regulować tylko podczas mielenia ziaren kawy. Użyj pokrętła ustawiania stopnia zmielenia ziaren znajdującego się wewnątrz pojemnika na ziarna kawy. W niektórych ekspresach konieczne może być użycie klucza regulacji (uchwyt łyżki do zmielonej kawy).
Umieść filiżankę pod kranikiem.
Zaparz czarną kawę.
Gdy rozpocznie się mielenie — dotyczy urządzeń wymagających użycia narzędzia — umieść klucz regulacji młynka na pokrętle (patrz rys. 1), a następnie dociśnij pokrętło i obróć je w lewo lub w prawo. W przypadku ekspresów niewymagających użycia narzędzia wystarczy ręcznie docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w lewo lub w prawo (patrz rys. 2).
Obróć pokrętło maksymalnie o jeden ząbek w lewo lub w prawo, aby zmienić ustawienie. Grubość mielenia może być określona przy użyciu liczb lub kropek. Mniejsza kropka = mniejsze ziarna. Mniejsza liczba = mniejsze ziarna.
Zaparz 2-3 filiżanki kawy, aby poczuć różnicę. Wewnętrzny system musi odpowiednio dostosować czas obracania się młynka, aby odpowiednia ilość kawy była mielona w celu uzyskania doskonałego espresso.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:EP2221/40, EP0820/00, EP2334/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›