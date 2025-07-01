Nie mogę wyjąć bloku zaparzającego z ekspresu Philips

Jeśli ekspres do kawy jest nadal w trybie usuwania kamienia, nie ma możliwości wyciągnięcia z niego bloku zaparzającego. Aby rozwiązać ten problem, najpierw zakończ proces usuwania kamienia i spróbuj ponownie.



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