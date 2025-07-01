Nie mogę wyjąć bloku zaparzającego z ekspresu Philips
Nie można wyjąć bloku zaparzającego z ekspresu do kawy Philips? Zapoznaj się z naszym artykułem i filmem poniżej, aby uzyskać informacje na temat przyczyn i rozwiązań, które mogą Ci pomóc.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ustawić mechanizm bloku zaparzającego wewnątrz urządzenia w pozycji neutralnej:
Zamknij klapkę serwisową, a następnie włóż wszystko z powrotem (zbiornik wody/tackę ociekową/pojemnik na fusy).
Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Poczekaj, aż nie będzie ono wydawać żadnych dźwięków (może to potrwać do 15–20 sekund).
Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Nie podejmuj żadnych działań, takich jak na przykład otwieranie klapki serwisowej/wyjmowanie tacki ociekowej lub zbiornika wody, dopóki urządzenie nie jest gotowe do użycia.
Otwórz klapkę serwisową i ponownie spróbuj wyjąć blok zaparzający, naciskając przycisk „PUSH” w prawo, przytrzymując go i pociągając do siebie.
Jeśli ekspres do kawy jest nadal w trybie usuwania kamienia, nie ma możliwości wyciągnięcia z niego bloku zaparzającego. Aby rozwiązać ten problem, najpierw zakończ proces usuwania kamienia i spróbuj ponownie.
Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:EP2221/40, EP0820/00, EP5543/90. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›