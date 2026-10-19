Nie mogę włożyć bloku zaparzającego do ekspresu Philips

Aby móc włożyć blok zaparzający, sprawdź, czy blok jest prawidłowo ustawiony w pozycji neutralnej i czy urządzenie jest gotowe.

Blok zaparzający znajduje się w położeniu neutralnym, gdy strzałka na żółtym cylindrze z boku bloku zaparzającego jest zrównana z czarną strzałką i literą „N”. Następnie należy ustawić żółty haczyk z boku w pozycji pionowej (patrz rysunek poniżej lub obejrzyj materiał wideo).



Aby włożyć blok zaparzający do urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Pozostaw blok zaparzający poza ekspresem i zamknij klapkę serwisową. Umieść wszystkie części z powrotem w urządzeniu (tacka ociekowa / pojemnik na fusy kawowe, zbiornik wody).

2. Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Poczekaj, aż urządzenie nie będzie wydawać żadnych dźwięków (może to potrwać do 15–20 sekund).

3. Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Nie należy podejmować żadnych działań, dopóki urządzenie nie przestanie wydawać dźwięków. Jeśli otwierasz klapkę serwisową / wyjmujesz tackę ociekową/zbiornik wody przed upewnieniem się, że urządzenie jest gotowe do użycia, urządzenie może znajdować się w niewłaściwym położeniu do wkładania bloku zaparzającego.

4. Ustaw blok zaparzający w położeniu neutralnym przed włożeniem go do urządzenia. Aby ustawić blok zaparzający w położeniu neutralnym, opuść dźwignię w dół. Musi ona dotykać podstawy bloku zaparzającego (patrz rysunek 1). Następnie sprawdź, czy żółty haczyk jest w najwyższej pozycji, jeśli nie, przesuń go w górę (patrz rysunek 2).

5. Otwórz klapkę serwisową i za pomocą prowadnic wsuń z powrotem blok zaparzający do momentu zablokowania go w urządzeniu.

6. Zamknij klapkę serwisową, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.



Uwaga: Instrukcje mogą się różnić w zależności od modelu ekspresu do kawy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wytyczne, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

