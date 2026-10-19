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Nie mogę włożyć bloku zaparzającego do ekspresu Philips

Jeśli nie można włożyć bloku zaparzającego do ekspresu do kawy Philips, może to oznaczać, że nie znajduje się on w pozycji neutralnej. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące wkładania bloku zaparzającego.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: EP2221/40, EP0820/00, EP5546/70. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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