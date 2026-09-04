Golarka Philips nie działa

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Jeśli golarka firmy Philips nie działa, nie ładuje się lub się nie włącza, wykonaj poniższe czynności.
Wykonaj czynności w podanej kolejności. Chociaż niektóre kroki mogą wydawać się oczywiste, proces ten eliminuje wiele typowych problemów i pomaga znaleźć główną przyczynę.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: S6632/14 , XP9407/37 , XP9406/79 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›