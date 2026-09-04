Golarka Philips nie działa

Jeśli nie czyścisz golarki Philips regularnie, wokół głowic golących mogą gromadzić się włosy i zanieczyszczenia. Może to zmniejszyć wydajność i uniemożliwić obracanie się głowic golących.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak czyścić golarkę (modele golarek różnią się od siebie, ale te same zasady dotyczą wszystkich golarek firmy Philips. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi. Jeśli nie masz już jej wersji drukowanej, możesz ją znaleźć w Internecie).

Wskazówka: po dotknięciu/kliknięciu ikony i włączeniu filmu stuknij lub kliknij ikonę kółka zębatego u dołu filmu, aby włączyć napisy w wybranym języku (w razie potrzeby).