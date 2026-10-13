Moja skóra jest podrażniona po użyciu depilatora Philips

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Depilacja wyciąga włosy z cebulek. Efekty takie jak swędzenie, zaczerwienienie lub napięcie są normalne po depilacji przy użyciu depilatora Philips, zwłaszcza w przypadku wrażliwej skóry. Możesz także zauważyć niewielkie nierówności na skórze lub odczuwać uczucie pieczenia. Z czasem dolegliwości te znikają i nie należy się nimi przejmować.
Spróbuj skorzystać z naszych wskazówek poniżej, aby im zapobiec lub je zminimalizować. Możesz też obejrzeć poniższy film przedstawiający prawidłowe korzystanie z depilatora na suchej skórze. Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
Daj skórze czas na dostosowanie się. Spróbuj depilować skórę przed snem, aby mogła odpocząć w nocy.
Nie depiluj jednego miejsca przez długi czas. Nie depiluj tego samego obszaru kilkakrotnie za jednym razem.
Po użyciu na mokro osusz skórę, nie pocierając jej.
Po użyciu delikatnie nałóż bezalkoholowy krem lub balsam aloesowy. Możesz również użyć kremu na noc o właściwościach chłodzących. W przypadku pach można użyć dezodorantu bez alkoholu.
Przed użyciem zawsze sprawdź, czy głowica depilatora jest czysta. Jeśli nie jest czysta, włóż ją pod kran, aby ją wyczyścić.
Możesz użyć mydła, aby wyczyścić dyski depilujące. Pamiętaj, aby dokładnie spłukać mydło wodą.
Przed założeniem głowicy depilującej z powrotem na urządzenie dokładnie ją osusz. Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia danego modelu depilatora można znaleźć w instrukcji obsługi.
Ponadto przed depilacją upewnij się, że skóra jest czysta i sucha.
Nasze produkty są przyjazne dla skóry. Regularnie sprawdzaj produkty, aby ocenić wzrokowo, czy element tnący oraz siateczka goląca są w nienaruszonym stanie.
Nie jesteśmy autorytetem w zakresie dermatologii, dlatego firma Philips nie udziela porad w indywidualnych przypadkach. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem, aby ocenił stan Twojej skóry.
Zalecamy przeprowadzanie depilacji na czystej skórze. Przed depilacją weź prysznic. Upewnij się, że przed rozpoczęciem depilacji skóra jest kompletnie sucha.
Depilacja może powodować wrastanie włosków. Aby tego uniknąć, spróbuj złuszczać skórę balsamem i nylonową rękawicą do peelingu dostarczonymi wraz z depilatorem (można też stosować szorstką gąbkę) dzień przed depilacją. Powoduje to usunięcie martwego naskórka wokół mieszków włosowych i ułatwia usuwanie włosów.
Można także użyć nasadki złuszczającej naskórek, jeśli depilator jest w nią wyposażony.
Ważne jest stosowanie właściwej techniki depilacji, aby usuwać włosy prawidłowo i bez powodowania bólu. Podczas depilacji powoli przesuwaj głowicę depilującą po skórze, aby dyski mogły uchwycić włoski. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, upewniając się, że głowica dotyka skóry całą powierzchnią.
Naciągnij skórę wolną ręką lub użyj nasadki do napinania skóry (nasadki precyzyjnej) dołączonej do depilatora. Im bardziej skóra jest naciągnięta, tym łatwiej jest depilatorowi wyciągnąć włoski.
Zbyt mocne dociśnięcie produktu do skóry może spowodować aktywację wewnętrznego systemu ochrony urządzenia. Stosowanie silnego nacisku może spowodować podrażnienie skóry, rozgrzanie urządzenia lub jego wyłączenie. Delikatnie dociskaj urządzenie, nie naciskaj zbyt mocno na skórę.
Podczas depilacji naciągnij skórę i powoli przesuwaj głowicę depilującą po skórze, aby dyski mogły chwytać włosy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, upewniając się, że głowica dotyka skóry całą powierzchnią.
Zawsze sprawdzaj, czy głowica depilująca jest czysta i nieuszkodzona. Sprawdź, czy akumulator jest naładowany. Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo używać depilatora na mokrej skórze.
Depilator Philips jest przeznaczony do usuwania włosów wraz z cebulkami w okolicach bikini, z nóg, pach i trudno dostępnych obszarów, takich jak kolana i kostki. Depilator może być używany do depilacji takich miejsc jak okolice bikini. Depilacja nie jest odpowiednia dla okolic intymnych (wewnętrzna i zewnętrzna część warg sromowych większych). Zalecamy stosowanie wyłącznie trymera lub golarki z nasadką do przycinania. Szczegółowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z depilatora znajdują się w instrukcji obsługi.
Urządzenia można również używać do depilacji dolnej części twarzy (podbródka, policzków i obszaru nad górną wargą). Niektóre modele umożliwiają także depilację obszaru między brwiami. Depilatora można używać tylko w tych miejscach, w których urządzenie dobrze przylega do skóry lub jeśli ma nasadkę precyzyjną. W przeciwnym razie może dojść do usunięcia zbyt dużej ilości włosów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bezpieczne jest stosowanie siateczki golącej na ciele, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Wszystkie produkty firmy Philips z siateczką golącą są przyjazne dla skóry. Firma Philips nie jest autorytetem dermatologicznym i nie może udzielać porad dotyczących skóry, włosów ani paznokci w indywidualnych przypadkach.
Przed użyciem produktu firmy Philips z siateczką golącą należy wzrokowo sprawdzić urządzenie, aby upewnić się, że siateczka goląca jest nienaruszona. Uszkodzoną siateczkę należy natychmiast wymienić za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub lokalnego centrum obsługi klienta.
Możesz korzystać z siateczki golącej do przycinania i golenia włosów na całym ciele poniżej linii szyi, na przykład pod pachami, na ramionach i nogach, oraz do przycinania i golenia owłosienia łonowego. Nie zaleca się używania jej na twarzy lub głowie, ponieważ nie da się uzyskać pożądanych rezultatów, a dodatkowo można doprowadzić do uszkodzeń skóry.
Niektóre produkty są wyposażone w dodatkowe nasadki do użytku na obszarach wrażliwych, takich jak okolice bikini lub obszar łonowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych nasadek, warto zajrzeć do instrukcji obsługi lub skontaktować się z nami.
Jeśli nadal nie masz pewności, czy możesz korzystać z urządzeń firmy Philips wyposażonych w siateczkę golącą, skonsultuj się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia, który sprawdzi, czy Twoja skóra jest odpowiednia do tego typu urządzeń.
Jeśli po wypróbowaniu powyższych wskazówek działanie depilatora Philips nadal będzie niezadowalające, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE238/00, BRE257/00, BRE237/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak używać nasadek do depilatora Philips?
Czy mozna uszkodzić naczynia limfatyczne pod pachami podczas używania depilatora?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
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