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Moja skóra jest podrażniona po użyciu depilatora Philips

Depilacja wyciąga włosy z cebulek. Efekty takie jak swędzenie, zaczerwienienie lub napięcie są normalne po depilacji przy użyciu depilatora Philips, zwłaszcza w przypadku wrażliwej skóry. Możesz także zauważyć niewielkie nierówności na skórze lub odczuwać uczucie pieczenia. Z czasem dolegliwości te znikają i nie należy się nimi przejmować.

Spróbuj skorzystać z naszych wskazówek poniżej, aby im zapobiec lub je zminimalizować. Możesz też obejrzeć poniższy film przedstawiający prawidłowe korzystanie z depilatora na suchej skórze. Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE238/00, BRE257/00, BRE237/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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