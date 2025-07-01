Depilator Philips nie ładuje się

Niektóre depilatory firmy Philips działają tylko wtedy, gdy są podłączone do zasilania, natomiast te bezprzewodowe należy przed użyciem naładować. Sprawdź na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, jaki typ posiadasz.

Jeśli depilator jest przewodowy, podłącz depilator do gniazdka elektrycznego i spróbuj ponownie go włączyć.