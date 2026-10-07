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Depilator firmy Philips nie usuwa skutecznie włosów

Jeśli depilator firmy Philips nie usuwa całkowicie włosów z ciała, postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, aby poprawić działanie urządzenia, lub obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo używać depilatora.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE708/00, BRE709/00, BRE711/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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