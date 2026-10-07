Depilator firmy Philips nie usuwa skutecznie włosów

Aby depilator mógł prawidłowo usuwać włosy, należy trzymać go pod odpowiednim kątem.



W przypadku naszych depilatorów przewodowych najlepiej jest trzymać depilator pionowo pod kątem 90° względem skóry. W przypadku urządzeń bezprzewodowych lepiej jest trzymać depilator nieco przechylony pod kątem 75°. Zapoznaj się z instrukcją obsługi danego modelu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania.



Podczas depilacji powoli przesuwaj głowicę depilującą po skórze, aby dyski mogły uchwycić włoski. Aby uzyskać najlepszy rezultat, przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, upewniając się, że głowica dotyka skóry całą powierzchnią.