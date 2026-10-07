Depilator firmy Philips nie usuwa skutecznie włosów
Jeśli depilator firmy Philips nie usuwa całkowicie włosów z ciała, postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, aby poprawić działanie urządzenia, lub obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo używać depilatora.
Optymalna długość włosków do depilacji wynosi 3–4 mm. Jeśli włoski są dłuższe, przytnij je za pomocą nasadki do przycinania. Jeśli depilator nie jest wyposażony w nasadkę do przycinania, ogol włoski, a następnie odczekaj 7 dni, aż będą wystarczająco długie, aby można było je wydepilować.
Podczas depilacji naciągnij skórę i powoli przesuwaj głowicę depilującą po skórze, aby dyski mogły chwytać włosy. Aby uzyskać najlepszy rezultat, przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, upewniając się, że głowica dotyka skóry całą powierzchnią.
Aby depilator mógł prawidłowo usuwać włosy, należy trzymać go pod odpowiednim kątem.
W przypadku naszych depilatorów przewodowych najlepiej jest trzymać depilator pionowo pod kątem 90° względem skóry. W przypadku urządzeń bezprzewodowych lepiej jest trzymać depilator nieco przechylony pod kątem 75°. Zapoznaj się z instrukcją obsługi danego modelu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania.
Podczas depilacji powoli przesuwaj głowicę depilującą po skórze, aby dyski mogły uchwycić włoski. Aby uzyskać najlepszy rezultat, przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, upewniając się, że głowica dotyka skóry całą powierzchnią.
Przed użyciem depilatora zawsze sprawdź, czy jego głowica jest czysta. Jeśli na dyskach depilujących znajdują się włosy lub zanieczyszczenia, usuń je i umyj głowicę przed użyciem. Przed depilacją upewnij się, że skóra jest czysta i sucha.
Jeśli po wypróbowaniu powyższych wskazówek działanie depilatora Philips nadal będzie niezadowalające, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:BRE708/00, BRE709/00, BRE711/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›