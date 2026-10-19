Trymer Philips Bikini ciągnie włosy podczas przycinania
Jeśli trymer Philips Bikini ciągnie za włosy podczas przycinania, skorzystaj z poniższych wskazówek, aby rozwiązać ten problem
Trymer wymaga regularnego czyszczenia w celu zapewnienia prawidłowego działania. Włosy lub zanieczyszczenia mogą utknąć w urządzeniu i negatywnie wpłynąć na jego działanie.
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, urządzenie może pociągnąć kilka włosów. W takim przypadku wymień baterię.
Element tnący lub nasadka do przycinania powinny być prawidłowo przymocowane do korpusu trymera. Jeśli nasadki nie zostały przymocowane prawidłowo, trymer może nie działać lub efekty mogą być niezadowalające.
Aby uzyskać najlepsze efekty, upewnij się, że trymer całkowicie przylega do skóry, i przesuwaj ją delikatnie i równomiernie.
Spróbuj naciągnąć skórę wolną ręką, aby włosy się podniosły i były łatwo dostępne.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że przesuwasz ostrze pod włos.
Sprawdź, czy głowica przycinająca nie jest uszkodzona. Jeśli tak, wymień ją na nową głowicę przycinającą Philips.
Jeśli to rozwiązanie nie pomoże, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HP6530/30, HP6371/00, HP6373/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›