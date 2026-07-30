Pomoc Philips Szczoteczka do zębów Sonicare wydaje głośny dźwięk

Jeśli poniższe instrukcje nie pomogą, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie gwarancyjne online, abyśmy mogli pomóc Ci w uzyskaniu urządzenia zastępczego. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.

Jeśli Twoja szczoteczka do zębów wydaje głośne dźwięki, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.



Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. Możesz także obejrzeć poniższy film, aby rozwiązać problem.

1. Przyzwyczajanie się do korzystania z elektrycznej szczoteczki. Szczoteczki Sonicare wykorzystują silne wibracje do czyszczenia zębów. Wydawany dźwięk jest głośniejszy niż w przypadku manualnej szczoteczki do zębów. Jeśli jest to Twoja pierwsza elektryczna szczoteczka do zębów, przyzwyczajenie się do elektrycznego szczotkowania może Ci zająć nieco czasu.



2. Umieść główkę szczoteczki na szczoteczce. Jeśli włączysz szczoteczkę do zębów bez główki, będzie wydawała głośniejszy dźwięk. Należy zawsze upewnić się, że główka szczoteczki jest przymocowana do szczoteczki.



3. Umieść prawidłowo główkę szczoteczki. Jeśli szczoteczka do zębów wydaje dziwnie głośny dźwięk, przyczyną może być poluzowanie główki szczoteczki. Upewnij się, że główka szczoteczki jest stabilnie i ciasno osadzona na rączce. Między rączką a główką szczoteczki widoczna jest mała szczelina – to celowy zabieg konstrukcyjny umożliwiający generowanie wibracji.

4. Wymień główkę szczoteczki do zębów. Może to również oznaczać, że główka szczoteczki jest zużyta. Zalecamy wymianę główki szczoteczki co trzy miesiące. Nową główkę szczoteczki można kupić w naszym sklepie internetowym. 5. Zidentyfikuj źródła hałasu. Wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Zdejmij główkę szczoteczki z uchwytu.

Krok 2: Włącz szczoteczkę.



Czy szczoteczka nadal wydaje głośny lub nietypowy dźwięk? Tak: szczoteczka jest uszkodzona. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany online.

Nie: jeśli dźwięk ustaje, oznacza to, że główka szczoteczki jest uszkodzona lub zużyta. Należy wymienić główkę szczoteczki na nową. Czy nadal masz problemy ze szczoteczką do zębów? Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, szczoteczka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany szczoteczki do zębów.