Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się biały dym
Jeśli z frytownicy Airfryer firmy Philips wydobywa się biały dym, dowiedz się, jak rozwiązać ten problem samodzielnie.
Jeśli używasz żywności o dużej zawartości tłuszczu, przerwij gotowanie i użyj sporo papierowego ręcznika, aby wytrzeć olej z dna patelni urządzenia Philips Airfryer lub wylej nadmiar oleju. Następnie możesz kontynuować gotowanie.
Jeśli często gotujesz jedzenie o wysokiej zawartości tłuszczu, możesz użyć jednego z poniższych akcesoriów w zależności od posiadanego modelu:
Przykrywka do przekąsek
Pokrywka antyrozpryskowa
Kosz uniwersalny
Uwaga! Biały dym nie szkodzi urządzeniu Philips Airfryer ani procesowi gotowania.
Jeśli do urządzenia Airfryer dołączono reduktor tłuszczu, należy zawsze używać go podczas przygotowywania tłustych składników. Ten reduktor tłuszczu zapobiega powstawaniu białego dymu.
Jeśli nie pamiętasz, aby przed rozpoczęciem pieczenia włożyć reduktor tłuszczu do urządzenia Philips Airfryer, umieść reduktor tłuszczu na patelni, a następnie kontynuuj gotowanie.
Tłuste pozostałości z poprzedniego użycia mogą spowodować wydobywanie się białego dymu z urządzenia Airfryer. W takim przypadku należy przerwać gotowanie i ostrożnie usunąć pozostałości z patelni urządzenia Airfryer. Aby temu zapobiec, należy czyścić patelnię, kosz i element grzejny urządzenia Philips Airfryer po każdym użyciu.
Kawałki panierki mogą powodować wydobywanie się białego dymu z urządzenia Airfryer. W takim przypadku dokładnie przyciśnij panierkę do żywności, aby ją przykleić.
Element grzejny znajduje się wewnątrz górnej części urządzenia Airfryer. Ze względu na silny przepływ powietrza lekkie składniki (np. tosty czy warzywne bądź owocowe chipsy) mogą przedostać się do elementu grzejnego. Usuń jedzenie z elementu grzejnego po ostygnięciu urządzenia.
Uwaga: Aby zapobiec dymieniu podczas gotowania lekkich składników, można użyć jednego z poniższych akcesoriów w zależności od modelu urządzenia Airfryer:
Przykrywka do przekąsek
Pokrywka antyrozpryskowa
Kosz uniwersalny
Jeśli problem będzie nadal występował, Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›