Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się biały dym

Element grzejny znajduje się wewnątrz górnej części urządzenia Airfryer. Ze względu na silny przepływ powietrza lekkie składniki (np. tosty czy warzywne bądź owocowe chipsy) mogą przedostać się do elementu grzejnego. Usuń jedzenie z elementu grzejnego po ostygnięciu urządzenia.



Uwaga: Aby zapobiec dymieniu podczas gotowania lekkich składników, można użyć jednego z poniższych akcesoriów w zależności od modelu urządzenia Airfryer:

Przykrywka do przekąsek

Pokrywka antyrozpryskowa

Kosz uniwersalny

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