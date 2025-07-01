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Pomoc Philips

Moja szczoteczka Sonicare wibruje z mniejszą mocą.

Jeśli poniższe instrukcje nie pomogą, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie gwarancyjne online, abyśmy mogli pomóc Ci uzyskać urządzenie zastępcze. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją. 

Jeśli Twoja szczoteczka do zębów wibruje z mniejszą mocą niż wcześniej, poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.

Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3792/11 , HX6803/04 , HX3792/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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