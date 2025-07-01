Pomoc Philips Moja szczoteczka Sonicare wibruje z mniejszą mocą.

Jeśli poniższe instrukcje nie pomogą, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie gwarancyjne online, abyśmy mogli pomóc Ci uzyskać urządzenie zastępcze. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.



Jeśli Twoja szczoteczka do zębów wibruje z mniejszą mocą niż wcześniej, poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.



Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.

1. W pełni naładuj akumulator szczoteczki do zębów. Szczoteczka bez całkowicie naładowanej baterii może wymagać większej mocy, aby wibrować z oryginalną siłą. Zaleca się ładowanie jej przez co najmniej 24 godziny.



Ładowarki do wszystkich szczoteczek Sonicare różnią się i nie są zgodne z innymi modelami Sonicare. Zalecamy ładować szczoteczkę do zębów, korzystając z dołączonej do zestawu oryginalnej ładowarki. 2. Wyłącz funkcję EasyStart. Niektóre szczoteczki mają domyślnie włączoną funkcję EasyStart. Ta funkcja powoduje, że szczoteczka powoli zwiększa intensywność wibracji po każdej sesji szczotkowania. Wzrost intensywności wibracji nastąpi w ciągu pierwszych czternastu sesji. Jeśli chcesz, aby szczoteczka wibrowała normalnie, zalecamy wyłączenie funkcji EasyStart. 3. Wymień główkę szczoteczki do zębów. Może to również oznaczać, że główka szczoteczki jest zużyta. Zalecamy wymianę główki szczoteczki co trzy miesiące. Możesz kupić nową główkę szczoteczki w naszym sklepie internetowym.



Jeśli główka szczoteczki została niedawno wymieniona, przejdź do następnego kroku. 4. Zmień tryb szczotkowania. Wybrany tryb wpływa na intensywność wibracji szczoteczki do zębów. Niektóre tryby szczotkowania są mniej intensywne, na przykład TongueCare i Sensitive. Zaleca się zwiększenie intensywności wibracji poprzez zmianę trybu szczotkowania. Wyłącz szczoteczkę i naciśnij przycisk trybu/intensywności, aby wybrać preferowany tryb. 5. Zmień ustawienie intensywności. Niektóre modele szczoteczek mają ustawienie intensywności. Aby sprawdzić, czy Twoja szczoteczka obsługuje ustawienie intensywności, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Wybrane ustawienie intensywności może wpływać na poziom wibracji szczoteczki do zębów. Można wybrać różne poziomy intensywności. Szczoteczka automatycznie wybierze poziom intensywności w zależności od założonej główki szczoteczki.



Podczas szczotkowania można zmienić intensywność, naciskając przycisk trybu/intensywności. Regulacja intensywności nie jest możliwa, gdy uchwyt szczoteczki jest wyłączony. Czy nadal masz problemy ze szczoteczką do zębów? Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, szczoteczka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany szczoteczki do zębów.