Wibracje szczoteczki do zębów Philips Sonicare stają się coraz słabsze w miarę rozładowywania się akumulatora. Pełne naładowanie szczoteczki do zębów pozwala zwiększyć intensywność wibracji. Całkowite naładowanie szczoteczki Philips Sonicare może potrwać do 24 godzin. Upewnij się, że korzystasz z oryginalnej ładowarki dołączonej do szczoteczki do zębów. Do szczoteczek do zębów Philips Sonicare dodawane są różne rodzaje ładowarek. Nie są one zamienne.