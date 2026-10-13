Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Jeśli Twoja golarka lub maszynka wydaje dziwne dźwięki, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.
Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Golarka wymaga regularnego czyszczenia w celu zapewnienia prawidłowego działania. Włosy lub zanieczyszczenia mogą utknąć w urządzeniu i negatywnie wpłynąć na jego działanie.
Przed wyczyszczeniem golarki upewnij się, czy można ją czyścić przy użyciu wody, czy tylko na sucho.
Golarki z możliwością mycia pod wodą Te golarki są oznaczone symbolem kranu lub prysznica. Aby wyczyścić te golarki, zdejmij nasadki i element tnący i wyczyść obszar pod nimi. Nie używaj wody z dodatkiem mydła ani innych środków czyszczących, gdyż może to spowodować zmycie smaru ochronnego z elementu tnącego i negatywnie wpłynąć na jego wydajność. Umyj i osusz nasadki osobno przed ponownym założeniem ich na golarkę.
Golarki bez możliwości mycia pod wodą Te golarki są oznaczone symbolem przekreślonego kranu. Tych urządzeń nie można myć pod wodą. Zdejmując nasadki, wyczyść obszar pod nimi za pomocą dołączonej do niej małej szczoteczki lub patyczka kosmetycznego.
Golarki bez możliwości mycia pod wodą z nasadkami, które można myć pod wodą Niektóre trymery Philips bez możliwości mycia pod wodą posiadają nasadki, które można myć pod wodą. W przypadku tych urządzeń zdejmij nasadki, aby je umyć. Przed założeniem nasadek na golarkę upewnij się, że są one całkowicie suche. Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby dowiedzieć się, jak czyścić takie urządzenia.
Więcej szczegółowych instrukcji dla danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi.
Być może wydawanie dziwnego dźwięku jest spowodowane nieprawidłowym złożeniem golarki. Zdejmij nasadkę do przycinania lub element tnący, których używasz, i włóż je ponownie. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi.
Zalecamy smarować golarkę co sześć tygodni. Możesz nanieść kilka kropel oleju na ząbki elementu tnącego golarki. Możesz użyć oleju dołączonego do urządzenia lub jakiegokolwiek innego oleju do maszyn do szycia.
Jeśli golarka ma rozładowany akumulator, wydawane przez nią odgłosy mogą brzmieć nietypowo. Należy w pełni naładować urządzenie przed dalszym używaniem. Jeśli golarka jest zasilana jednorazowymi bateriami AA, możliwe, że trzeba je wymienić. Należy używać baterii odpowiednich dla danego urządzenia, jak podano w instrukcji obsługi. Nie wkładaj razem starych i nowych baterii, ani baterii innego rodzaju. Podczas wymiany upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w odpowiednim położeniu. Jeśli powyższe porady nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, golarka lub maszynka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany golarki lub maszynki.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HC9722/15, HC3721/15, HC3722/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›