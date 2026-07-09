Włosy blokują się w podgrzewanej szczotce urządzenia wielofunkcyjnego Philips

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W przypadku zablokowania lub zaplątania się włosów w podgrzewanej szczotce urządzenia wielofunkcyjnego Philips wypróbuj nasze propozycje rozwiązania problemu.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHH811/00 , BHH811/05 , BHH822/00 .
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?