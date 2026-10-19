Pomoc Philips
Kontrolka wymiany filtra oczyszczacza powietrza firmy Philips stale świeci.
Jeżeli wskaźnik lub kontrolka wymiany filtra oczyszczacza powietrza Philips nadal świeci, przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące tego, co robić, aby rozwiązać problem.
Po wymianie filtra należy ręcznie zresetować okres eksploatacji filtra. Jeśli nie zostanie zresetowany, wskaźnik wymiany filtra pozostanie włączony.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
- Podłącz oczyszczacz powietrza do gniazda elektrycznego.
- Naciśnij przycisk Power.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez trzy sekundy.
Jeśli te czynności nie pomogły, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: AC0950/10, AC2220/10, AC5659/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›