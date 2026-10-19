Kontrolka wymiany filtra oczyszczacza powietrza firmy Philips stale świeci.

Po wymianie filtra należy ręcznie zresetować okres eksploatacji filtra. Jeśli nie zostanie zresetowany, wskaźnik wymiany filtra pozostanie włączony.



Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Podłącz oczyszczacz powietrza do gniazda elektrycznego. Naciśnij przycisk Power. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez trzy sekundy.

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