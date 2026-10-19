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Kontrolka wymiany filtra oczyszczacza powietrza firmy Philips stale świeci.

Jeżeli wskaźnik lub kontrolka wymiany filtra oczyszczacza powietrza Philips nadal świeci, przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące tego, co robić, aby rozwiązać problem.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: AC0950/10, AC2220/10, AC5659/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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