Nie mogę otworzyć pojemnika na kurz bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips
Jeśli nie możesz otworzyć pojemnika na kurz bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips, być może istnieje proste rozwiązanie. Sprawdź na rurze, który model posiadasz, i dowiedz się, jak samodzielnie rozwiązać ten problem.
Aby otworzyć pojemnik bezprzewodowego odkurzacza z serii 8000 lub 7000, wykonaj następujące czynności:
Wyłącz urządzenie (rysunek 1).
Wyjmij pojemnik, naciskając przycisk i trzymając urządzenie pod kątem 45 stopni (rysunek 2).
Aby wyczyścić pojemnik, wykonaj następujące czynności:
Podnieś kolorową część, aby uzyskać dostęp do pojemnika (rysunek 3). Wskazówka: Jeśli trudno jest wyjąć tę część z pojemnika, można postukać ręką wokół pojemnika, aby nieco poluzować kolorową część. Demontaż będzie najłatwiejszy, jeśli jedną ręką chwycisz pojemnik na dole, a drugą ręką podniesiesz kolorową część.
Opróżnij pojemnik na kurz (rysunek 4).
Opłucz pojemnik na kurz pod bieżącą wodą. Nie myj w zmywarce do naczyń (rysunek 5).
Przed ponownym włożeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy jest całkowicie suchy (rysunki 6–7).
Przed włożeniem pojemnika na miejsce wyrównaj jego wystającą część.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, obejrzyj poniższy film.
Aby otworzyć pojemnik bezprzewodowego odkurzacza z serii 5000, wykonaj następujące czynności:
Wyłącz urządzenie (rysunek 2).
Trzymaj urządzenie pod kątem 45 stopni, jak pokazano na rysunku 3. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniający znajdujący się na spodzie pojemnika na kurz. Wskazówka: wyjmij pojemnik na kurz, trzymając urządzenie pionowo, aby uniknąć rozsypania nieczystości (rysunek 4).
Aby wyczyścić pojemnik, wykonaj następujące czynności:
Przytrzymaj dwa niebieskie wygięte okręgi z boku kolorowej części i wyjmij ją z pojemnika na kurz (rysunek 5).
Opróżnij nagromadzony kurz z pojemnika na kurz do kosza na śmieci (rysunek 6).
Umieść cyklon z powrotem w pojemniku na kurz i upewnij się, że obie części są wyrównane (rysunek 7).
Umieść pojemnik na kurz z powrotem na miejscu, wyrównując najpierw stronę z filtrem pojemnika na kurz, a następnie zaczepiając go na miejscu (rysunek 8).
Przytrzymanie przycisku włączania na urządzeniu, gdy pojemnik na kurz nie jest prawidłowo ustawiony, może spowodować jego zablokowanie lub nieprawidłowe umieszczenie. Można zauważyć przerwę między pojemnikiem na kurz a częściami silnika urządzenia. Aby to naprawić, wystarczy popchnąć pojemnik na kurz w kierunku silnika, aż szczelina zostanie wyeliminowana. Przed zastosowaniem siły należy upewnić się, że wyrównanie zostało wykonane prawidłowo.
W poniższym filmie pokażemy, jak prawidłowo umieścić pojemnik na kurz i jak rozwiązać ten problem.
Aby otworzyć pojemnik odkurzacza SpeedPro (Max), wykonaj następujące czynności:
Wyłącz urządzenie.
Wyjmij pojemnik, naciskając przycisk zwalniający na urządzeniu, obok pojemnika na kurz (rysunek 1).
Zdejmij pokrywkę i opróżnij pojemnik na kurz (rysunki 2–3).
Załóż z powrotem pokrywkę pojemnika na kurz. Po prawidłowym zamknięciu usłyszysz kliknięcie (patrz rysunek 4).
Załóż z powrotem pojemnik na kurz. Pojemnik jest prawidłowo umieszczony, jeśli usłyszysz kliknięcie (patrz rysunek 5).
Czy wykonanie powyższych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z nami na stronie www.philips.com/support.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XC3131/01, XC3131/01R1, XC2012/01R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›