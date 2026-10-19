Nie mogę otworzyć pojemnika na kurz bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips

Przytrzymanie przycisku włączania na urządzeniu, gdy pojemnik na kurz nie jest prawidłowo ustawiony, może spowodować jego zablokowanie lub nieprawidłowe umieszczenie. Można zauważyć przerwę między pojemnikiem na kurz a częściami silnika urządzenia. Aby to naprawić, wystarczy popchnąć pojemnik na kurz w kierunku silnika, aż szczelina zostanie wyeliminowana. Przed zastosowaniem siły należy upewnić się, że wyrównanie zostało wykonane prawidłowo.



W poniższym filmie pokażemy, jak prawidłowo umieścić pojemnik na kurz i jak rozwiązać ten problem.

