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Odkurzacz bezprzewodowy Philips nie przesuwa się płynnie po dywanie

Jeśli odkurzacz bezprzewodowy Philips nie przesuwa się płynnie po dywanach, zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby rozwiązać ten problem.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XC3131/01, XC3131/01R1, FC6826/01R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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