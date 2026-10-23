Odkurzacz bezprzewodowy Philips nie przesuwa się płynnie po dywanie

Odkurzanie dywanów za pomocą odkurzacza bezprzewodowego Philips może być trudniejsze w przypadku ustawienia urządzenia pod nieodpowiednim kątem. Może to być spowodowane kierunkiem włosia. Jeśli występują trudności podczas odkurzania dywanu, spróbuj zmienić kierunek — rób to do momentu, aż ustawisz urządzenie pod takim kątem, który zapewnia najlepszy poślizg.

Można również obniżyć kąt nachylenia rury, aby nasadka swobodnie przesuwała się po dywanie. Zaleca się odkurzanie dywanu zgodnie z kierunkiem włosia. Możesz również spróbować zmniejszyć moc i obniżyć wysokość trzymania.