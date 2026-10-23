Odkurzacz bezprzewodowy Philips nie przesuwa się płynnie po dywanie
Jeśli odkurzacz bezprzewodowy Philips nie przesuwa się płynnie po dywanach, zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby rozwiązać ten problem.
Do odkurzania dywanów za pomocą odkurzacza bezprzewodowego zalecamy wybór najniższego ustawienia, zwłaszcza w przypadku dywanów o długim włosiu. Wyższe ustawienia mają bardzo dużą moc ssania, co może utrudniać swobodne przesuwanie urządzenia po dywanie.
Odkurzanie dywanów za pomocą odkurzacza bezprzewodowego Philips może być trudniejsze w przypadku ustawienia urządzenia pod nieodpowiednim kątem. Może to być spowodowane kierunkiem włosia. Jeśli występują trudności podczas odkurzania dywanu, spróbuj zmienić kierunek — rób to do momentu, aż ustawisz urządzenie pod takim kątem, który zapewnia najlepszy poślizg. Można również obniżyć kąt nachylenia rury, aby nasadka swobodnie przesuwała się po dywanie. Zaleca się odkurzanie dywanu zgodnie z kierunkiem włosia. Możesz również spróbować zmniejszyć moc i obniżyć wysokość trzymania.
Oprócz dwóch dużych kół z tyłu dyszy, w dolnym przednim narożniku dyszy znajdują się również dwa mniejsze koła. Regularne usuwanie zanieczyszczeń wokół kół dyszy może pomóc w zapewnieniu najlepszej wydajności.
Poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń bezprzewodowych serii 8000 i 7000. Włącz funkcję rozpoznawania typu podłogi w menu cyfrowym, aby najlepiej wykrywać rodzaj podłogi.
Uwaga:
aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk menu w celu uzyskania szczegółowych instrukcji, obejrzyj poniższy film.
Czy wykonanie tych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc, na stronie http://www.philips.com/support
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XC3131/01, XC3131/01R1, FC6826/01R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›