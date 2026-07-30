Pomoc Philips Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare

Jeśli główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.



Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.

1. Przymocuj prawidłowo główkę szczoteczki. Jeśli główka szczoteczki zsunie się z rączki, upewnij się, że główka szczoteczki została przymocowana prawidłowo. Trzymaj główkę szczoteczki z włosiem skierowanym w tym samym kierunku co przyciski na szczoteczce. Mocno dociśnij główkę szczoteczki, aż usłyszysz lekkie kliknięcie. Niewielka przerwa między główką a rączką szczoteczki jest normalna i konieczna. Główka szczoteczki musi mieć swobodę ruchu, aby wytwarzać dostateczne wibracje. 2. Wyczyść główkę szczoteczki lub uchwyt. Upewnij się, że dolna część główki szczoteczki i miejsce wokół metalowego trzonka są wolne od zanieczyszczeń. Urządzenie można czyścić letnią wodą lub miękką szmatką. 3. Użyj oryginalnej główki szczoteczki. Zalecamy używanie oryginalnych główek do szczoteczek Philips. Podrobione główki szczoteczki mogą nie pasować i odpadać. Czy nadal masz problemy ze szczoteczką do zębów? Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, szczoteczka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany szczoteczki do zębów.