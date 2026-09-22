Mój odkurzacz Philips AquaTrio emituje głośne lub nietypowe dźwięki

1. Po pociągnięciu urządzenia do tyłu (patrz ilustracja A) w celu rozpoczęcia czyszczenia słychać silne kliknięcie. Jest to normalne działanie urządzenia i nie trzeba się tym martwić.



2. Włosy lub inne przeszkody mogą zostać zaplątane wokół szczotek z mikrofibry.

Sprawdź szczotki z mikrofibry pod kątem przeszkód i usuń je (patrz ilustracja B).

Wyłącz urządzenie i wyjmij szczotki z mikrofibry, obracając je w lewo. Jeśli wyjęcie szczotek jest trudne, można je odblokować za pomocą uchwytu szczoteczki do czyszczenia. Usuń zaplątane włosy lub inne ciała obce palcami lub przesuń jedno ostrze nożyczek przez rowek szczotki obrotowej, aby przyciąć włosy i nitki, które zaplątały się wokół szczotki obrotowej.

! Upewnij się, że stacja AUTO-Clean & Storage znajduje się na płaskiej powierzchni, a nasadka AquaSpin znajduje się na środku tacy.Obejrzyj poniższy film, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi wyjmowania szczotek z mikrofibry z urządzenia.Jeśli żadna z powyższych porad nie rozwiązuje problemu i odkurzacz nadal emituje głośne dźwięki, być może jest uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się z nami.