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Mój odkurzacz Philips AquaTrio emituje głośne lub nietypowe dźwięki

Jeśli Twój odkurzacz Philips AquaTrio wydaje głośne lub nietypowe dźwięki, może to być spowodowane różnymi przyczynami. W zależności od modelu, który posiadasz, poniżej znajdziesz informacje, jak rozwiązać ten problem.

modele aquatrio

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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