Urządzenie Philips Airfryer wydaje głośne dźwięki

Jeśli odgłos, który słyszysz, brzmi jak bardzo szybko obracający się wentylator, jest to zjawisko normalne.



Urządzenie Philips Airfryer jest wyposażone w wewnętrzny wentylator, który chłodzi jego wewnętrzne części, gdy urządzenie jest włączone.

Maksymalna głośność tego hałasu może dochodzić do 65 dB (decybeli) lub być na poziomie głośności standardowego odkurzacza.



W takiej sytuacji nie trzeba się martwić, nie ma żadnych problemów z urządzeniem Airfryer.