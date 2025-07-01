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Urządzenie Philips Airfryer wydaje głośne dźwięki

Jeśli urządzenie Philips Airfryer wydaje dźwięki, sprawdź poniżej jak rozwiązać ten problem samodzielnie.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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