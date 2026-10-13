Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa

Możliwe, że w golarce Philips rozładował się akumulator. Zalecamy pełne naładowanie golarki, a następnie ponowne włączenie.
Uwaga! Czas ładowania i pracy różni się w zależności od modelu golarki. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.
Jeśli urządzenie działa na jednorazowych bateriach AA, może to oznaczać, że nadszedł czas na ich wymianę. Podczas wymiany upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w odpowiednim położeniu. Korzystaj wyłącznie z jednorazowych baterii opisanych w instrukcji obsługi. Nie wkładaj razem używanych i nowych baterii, ani baterii innego rodzaju.
Czy urządzenie jest wyposażone w kabel do ładowania USB?
Jeśli maszynka do strzyżenia lub trymer firmy Philips są wyposażone w kabel do ładowania USB, należy podłączyć je do odpowiedniego źródła zasilania w celu naładowania. Czas ładowania został oszacowany przez firmę Philips dla sytuacji, w której używany jest adapter USB 5 V, 1 A podłączony do gniazda sieciowego. W przypadku korzystania z alternatywnego źródła zasilania czas ładowania może być znacznie dłuższy.
Wskazówka: potrzebujesz adaptera do ładowania urządzenia? Kliknij tutaj i wyszukaj „HQ87” za pomocą paska wyszukiwania w górnej części strony.