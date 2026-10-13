ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa

Jeśli golarka do włosów lub maszynka do strzyżenia nie działa, poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania.

Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HC3721/15, HC7721/15, HC7722/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Inne przydatne łącza

Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

Zgłoś naprawęGwarancja

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia