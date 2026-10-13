Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa

Golarka wymaga regularnego czyszczenia w celu zapewnienia prawidłowego działania. Włosy lub zanieczyszczenia mogą utknąć w urządzeniu i negatywnie wpłynąć na jego działanie.



Przed czyszczeniem golarki należy sprawdzić, czy można ją myć lub czyścić tylko na sucho.



Golarki z możliwością mycia pod wodą

Te golarki są oznaczone symbolem kranu lub prysznica. Aby wyczyścić te urządzenia, zdejmij nasadki oraz nożyk i umyj wodą obszar pod spodem.

Nie używaj wody z dodatkiem mydła ani innych środków czyszczących, gdyż może to spowodować zmycie smaru ochronnego z elementu tnącego i negatywnie wpłynąć na jego wydajność. Umyj i wysusz nasadki osobno przed ponownym założeniem ich na golarkę.



Golarki bez możliwości mycia pod wodą

Na tych urządzeniach nadrukowano przekreślony symbol kranu. Tych urządzeń nie można myć pod wodą. Podczas wyjmowania nasadek należy wyczyścić obszar pod nimi za pomocą dołączonej do zestawu małej szczoteczki lub wacika bawełnianego.



Golarki bez możliwości mycia z nasadkami nadającymi się do mycia

Niektóre trymery firmy Philips nie nadają się do mycia, jednak ich nasadki można myć. W przypadku tych urządzeń zdejmij nasadki, aby je umyć. Przed założeniem nasadek na golarkę upewnij się, że są one całkowicie suche.

Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby dowiedzieć się, jak czyścić takie urządzenia.



Więcej szczegółowych instrukcji dla danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi.

