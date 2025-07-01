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Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza

W przypadku powtarzających się awarii aplikacji HomeID spróbuj wykonać po kolei następujące czynności: 
1. Zamknij i ponownie uruchom aplikację HomeID. 
2. Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję aplikacji HomeID. Sprawdź dostępność aktualizacji w sklepie App Store. 
3. Uruchom ponownie telefon.
4. Opróżnij pamięć podręczną telefonu (Ustawienia / HomeID / Opróżnij pamięć podręczną)
5. Ostatecznie możesz usunąć i ponownie zainstalować aplikację HomeID.
Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie zadziałało, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta firmy Philips.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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