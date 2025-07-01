Pomoc Philips Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza

W przypadku powtarzających się awarii aplikacji HomeID spróbuj wykonać po kolei następujące czynności:

1. Zamknij i ponownie uruchom aplikację HomeID.

2. Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję aplikacji HomeID. Sprawdź dostępność aktualizacji w sklepie App Store.

3. Uruchom ponownie telefon.

4. Opróżnij pamięć podręczną telefonu (Ustawienia / HomeID / Opróżnij pamięć podręczną)

5. Ostatecznie możesz usunąć i ponownie zainstalować aplikację HomeID.

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie zadziałało, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta firmy Philips.

