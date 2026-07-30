Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje

Niecałkowicie naładowany akumulator szczoteczki do zębów może potrzebować więcej mocy, aby wprawić ją w drgania. Zalecamy ładowanie jej przez co najmniej 24 godziny. Możesz zawsze zostawić szczoteczkę do zębów na ładowarce, aby uniknąć ponownego wystąpienia tego problemu.



Jeśli szczoteczka do zębów nie była używana przez miesiąc lub dłużej, bateria mogła się wyładować. Umieść uchwyt na ładowarce. Ładowanie akumulatora trwa, ale może upłynąć kilka minut, zanim zaświeci się wskaźnik akumulatora. Zalecamy ładowanie szczoteczki do zębów przez co najmniej 24 godziny.

