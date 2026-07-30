Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje

Jeśli szczoteczka do zębów nie włącza się, poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania.
Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Pozostałości pasty do zębów mogły osadzić się wokół przycisku zasilania. Przycisk zasilania zacina się i nie włącza szczoteczki przez te pozostałości. Zalecamy wyczyszczenie przycisku zasilania oraz jego okolic wilgotną szmatką.
Niecałkowicie naładowany akumulator szczoteczki do zębów może potrzebować więcej mocy, aby wprawić ją w drgania. Zalecamy ładowanie jej przez co najmniej 24 godziny. Możesz zawsze zostawić szczoteczkę do zębów na ładowarce, aby uniknąć ponownego wystąpienia tego problemu.
Jeśli szczoteczka do zębów nie była używana przez miesiąc lub dłużej, bateria mogła się wyładować. Umieść uchwyt na ładowarce. Ładowanie akumulatora trwa, ale może upłynąć kilka minut, zanim zaświeci się wskaźnik akumulatora. Zalecamy ładowanie szczoteczki do zębów przez co najmniej 24 godziny.
Spróbuj użyć innego gniazdka elektrycznego, aby naładować w pełni szczoteczkę do zębów. Uszkodzone źródło zasilania podłączone do ładowarki może spowodować, że szczoteczka do zębów nie będzie się ładować. W niektórych krajach gniazdko elektryczne w łazience ma zabezpieczenie, które wyłącza źródło zasilania. Przed rozpoczęciem ładowania szczoteczki do zębów sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie.
Jeśli szczoteczka do zębów włącza się i świecą się wskaźniki akumulatora, ale nie ma wibracji, oznacza to, że szczoteczka ma wewnętrzne uszkodzenia. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany online.