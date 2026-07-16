Smoczek Philips Avent Natural lub Natural Response się zapadł

W poprzedniej wersji smoczka Natural zaworek antykolkowy znajduje się pod jednym z numerów wydrukowanych na podstawie smoczka. Smoczki Natural mają trzy wskaźniki numeryczne smoczka znajdujące się po bokach, a nowe smoczki Natural Response mają tylko jeden.



Należy regularnie czyścić smoczki, aby uniknąć zablokowania zaworu antykolkowego. Chwyć smoczek poniżej zaworka i pociągnij mocno końcówkę, aż zobaczysz otwarcie zaworka



W przypadku, gdy smoczek zapada się podczas karmienia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać problem:

Wyciągnij smoczek ze środka butelki czystymi palcami lub szczypcami. Znajdź zaworek umieszczony poniżej jednego z numerów wydrukowanych na podstawie smoczka. Pociągnij smoczek na boki, upewniając się, że zaworek znajduje się wówczas na górze. Pociągnij mocno do momentu, aż zobaczysz otwarcie zaworka. Po odblokowaniu możesz kontynuować karmienie.