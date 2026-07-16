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Smoczek Philips Avent Natural lub Natural Response się zapadł

W przypadku zapadnięcia się smoczka lub wessania go do butelki zaworek antykolkowy może się zablokować. Poniżej można znaleźć więcej informacji oraz nasze porady dotyczące rozwiązania tego problemu.
Najpierw jednak zapoznaj się z posiadanym rodzajem smoczka: Natural lub Natural Response.
 

Philips Avent — smoczki zwykłe a zapadające się

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02 , SCY903/66 , SCD838/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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