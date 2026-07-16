Smoczek Philips Avent Natural lub Natural Response się zapadł

Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02 , SCY903/66 , SCD838/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Jak przygotować butelkę i smoczek Philips Avent do pierwszego użycia?
Dlaczego mój nowy produkt jest zapakowany w papierowe pudełko?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Jak używać nakładki antykolkowej AirFree z butelką Avent Natural Response?