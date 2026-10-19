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Ekspres do kawy Philips informuje o konieczności usunięcia kamienia po zainstalowaniu filtra AquaClean

Jeśli po zainstalowaniu filtra AquaClean ekspres do kawy Philips informuje o konieczności usunięcia kamienia z urządzenia, istnieje kilka możliwych przyczyn takiej sytuacji. Zapoznaj się z możliwymi rozwiązaniami, znajdującymi się poniżej. Uwaga: Należy pamiętać, że jeśli używasz już filtra do wody AquaClean, w pewnym momencie po 8 cyklach filtrowania musisz jeszcze odkamienić swoje urządzenie.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: EP2221/40, EP0820/00, EP3349/70. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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