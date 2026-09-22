Mój bezprzewodowy odkurzacz z serii 8000 firmy Philips ma niską mocą ssania

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Jeśli moc ssania bezprzewodowego odkurzacza Philips z serii 8000 nie jest zgodna z oczekiwaniami, może to mieć kilka przyczyn. Znajdź nazwę modelu odkurzacza na rurze i dowiedz się z poniższych sekcji, jak samodzielnie rozwiązać ten problem.
Filtr i/lub cyklon są brudne
Jeśli filtr i/lub cyklon (kolorowa część pojemnika na kurz) są brudne, moc ssania zauważalnie spadnie. Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia obu części:
W kanale przepływu powietrza utknął przedmiot
Możliwe, że w kanale przepływu powietrza utknął przedmiot. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść dyszę, wykonując czynności opisane w instrukcji obsługi lub na poniższym filmie.
Sprawdź rurę, wyjmując ją z urządzenia głównego. Sprawdź także, czy nie ma zablokowanych przedmiotów w odkurzaczu ręcznym. Usuń przedmiot z dyszy lub rury i uruchom ponownie urządzenie.
Brak filtra w urządzeniu
Jeśli w urządzeniu nie ma filtra, może to spowodować problemy z mocą ssania. Upewnij się, że filtr znajduje się w urządzeniu i jest prawidłowo zamontowany. Po podłączeniu pojemnika na kurz do urządzenia ważne jest, aby najpierw wyrównać górną część pojemnika przed włożeniem go na miejsce.
Kanały powietrzne w dyszy odkurzacza i mopa są zablokowane
Jeśli kanały powietrzne w dyszy odkurzacza i mopa są zablokowane, moc ssania może się zmniejszyć. Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu wyczyszczenia dyszy:
Pojemnik na kurz jest pełny
Gdy pojemnik na kurz odkurzacza firmy Philips jest pełny, moc ssania będzie niższa niż zwykle. Opróżnij pojemnik na kurz, aby odzyskać wystarczającą moc ssania (rysunek A1–A3).
Filtr jest brudny
Jeśli filtr jest brudny, moc ssania zauważalnie spada. Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia filtra:
Pojemnik na kurz i/lub cyklon są brudne
Jeśli pojemnik na kurz i/lub cyklon (kolorowa część pojemnika na kurz) są brudne, moc ssania zauważalnie spadnie. Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia obu części:
Szczotka obrotowa jest zablokowana
Pod szczotką bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips mogły utknąć zabrudzenia lub włosy.
Może to spowodować zablokowanie szczotki obrotowej i
zauważalny spadek mocy ssania. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami czyszczenia szczotki odkurzacza:
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: FC6826/01R1 , XC8055/01 , XC8057/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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