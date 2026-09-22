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Mój bezprzewodowy odkurzacz z serii 8000 firmy Philips ma niską mocą ssania

Jeśli moc ssania bezprzewodowego odkurzacza Philips z serii 8000 nie jest zgodna z oczekiwaniami, może to mieć kilka przyczyn. Znajdź nazwę modelu odkurzacza na rurze i dowiedz się z poniższych sekcji, jak samodzielnie rozwiązać ten problem.

Modele z serii 8000

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: FC6826/01R1 , XC8055/01 , XC8057/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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