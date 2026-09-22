Mój bezprzewodowy odkurzacz z serii 8000 firmy Philips ma niską mocą ssania

Filtr i/lub cyklon są brudne

Jeśli filtr i/lub cyklon (kolorowa część pojemnika na kurz) są brudne, moc ssania zauważalnie spadnie. Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia obu części:

Pojemnik na kurz / cyklon

Wyłącz urządzenie (rysunek A1).

Wyjmij pojemnik, naciskając przycisk i trzymając urządzenie pod kątem 45 stopni (rysunek 2).

Podnieś kolorową część, aby uzyskać dostęp do pojemnika (rysunek A3). Usuń włosy i nieczystości, które utknęły w cyklonie.

Opróżnij pojemnik na kurz (rysunek A4).

Opłucz pojemnik na kurz pod bieżącą wodą. Nie myj w zmywarce do naczyń (rysunek A5).

Przed ponownym włożeniem pojemnika na kurz upewnij się, że jest on całkowicie suchy (rysunki A6–A7).

Filtr

Wyjmij obudowę filtra z kolorowej części, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rysunek B8).

Wyjmij zmywalny separator piany z obudowy filtra (rysunek B9).

Postukaj obiema częściami nad koszem na śmieci, aby je wyczyścić (rysunek B10).

Opłucz separator piany (rysunek B11) i ściśnij go, aż zacznie wypływać czysta woda (rysunek B12). Nie płucz obudowy filtra. Uwaga: w celu uzyskania najlepszych rezultatów czyszczenia należy przelać wodę przez filtr, tak aby zacisk filtra był skierowany w dół, co umożliwi wypłukanie głęboko osadzonego pyłu.

Pozostaw filtr do wyschnięcia na 24 godziny (rysunek B13).

Złóż części z powrotem (rysunki B14–16).

Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamocowany na urządzeniu

Jeśli pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamocowany, może to spowodować problemy z mocą ssania. Przed zaczepieniem pojemnika na kurz upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany, wyrównując jego górną część. Możesz sprawdzić 1:10–1:15 w poniższym filmie.

Uwaga :

przed zaczepieniem pojemnika należy wyrównać jego górną część.

Czyść filtr co najmniej raz w miesiącu, jeśli regularnie korzystasz z urządzenia.