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Depilator Philips głośno pracuje

Jeśli depilator Philips pracuje głośno, nie przejmuj się — jest to normalne zjawisko. Hałas jest spowodowany otwieraniem i zamykaniem dysków depilujących. Ponadto materiały użyte do produkcji dysków depilujących są bardzo twarde, co dodatkowo powoduje, że urządzenie jest dość głośne. 

Jeśli zauważysz, że dźwięk zmienił się podczas użytkowania, sprawdź, czy nie trzeba wyczyścić lub naładować urządzenia. Obejrzyj poniższy film przedstawiający prawidłowe korzystanie z depilatora na suchej skórze.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE730/10, BRE740/10, BRE710/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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