Pomoc Philips Depilator Philips głośno pracuje

Jeśli depilator Philips pracuje głośno, nie przejmuj się — jest to normalne zjawisko. Hałas jest spowodowany otwieraniem i zamykaniem dysków depilujących. Ponadto materiały użyte do produkcji dysków depilujących są bardzo twarde, co dodatkowo powoduje, że urządzenie jest dość głośne.



Jeśli zauważysz, że dźwięk zmienił się podczas użytkowania, sprawdź, czy nie trzeba wyczyścić lub naładować urządzenia. Obejrzyj poniższy film przedstawiający prawidłowe korzystanie z depilatora na suchej skórze.

Depilator jest nadzwyczajnie ciepły, nie działa lub działa nieprawidłowo Zbyt mocne dociśnięcie produktu do skóry może spowodować aktywację wewnętrznego systemu ochrony urządzenia. Stosowanie silnego nacisku może spowodować podrażnienie skóry, rozgrzanie urządzenia lub jego wyłączenie. Delikatnie dociskaj urządzenie, nie naciskaj zbyt mocno na skórę.



Podczas depilacji naciągnij skórę i powoli przesuwaj głowicę depilującą po skórze, aby dyski mogły chwytać włosy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, upewniając się, że głowica dotyka skóry całą powierzchnią.



Zawsze sprawdzaj, czy głowica depilująca jest czysta i nieuszkodzona. Sprawdź, czy akumulator jest naładowany. Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo używać depilatora na mokrej skórze.

